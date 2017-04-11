  • BIST 90.904
  • Altın 151,509
  • Dolar 3,6987
  • Euro 3,9238
  • Bolu 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C

Taşgetiren, “İslam geleceği inşa projesidir”

»
Taşgetiren, “İslam geleceği inşa projesidir”
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Söyleşileri kapsamında düzenlenen programda gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, “Türkiye’nin Geleceğini İnşa Meselesi” konulu bir konferans verdi.

 

Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nün Mefkûre Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlediği “Türkiye’nin Geleceğini İnşa Meselesi” konulu konferansta konuşan Gazeteci Yazar Ahmet Taşgetiren, Türkiye’nin, İslam dünyasının ve insanlığın geleceğini hazırlama sürecinde olduğunu vurguladı. Konferansa, AİBÜ Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz, KYK Bolu İl Müdürü Şerafettin Çilkara, dekanlar, bölüm başkanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta geleceğin inşasına dikkat çeken Ahmet Taşgetiren, “İslam geleceği inşa projesidir, yani doğduğu andan itibaren her insana ve bütün insanlığa ulaşma hedefindedir. Her insanın yüreğini ve o insanların oluşturduğu toplum yapılarını, kültürü ve medeniyeti inşa etme hedefindedir. Bu, bütün zamanları kapsayan bir hedeftir” dedi.

2023, 2053 ve 2071 yıldönümlerinin tarihteki önemlerini hatırlatan Taşgetiren, “Bizler bu medeniyetin devam eden unsurlarıyız ve tarihten kopuk bir gelecek inşa edemeyiz. Türklerin İslamı kabul edişinden Selçukluların Anadolu’ya girişine, Yusuf Has Hacip döneminden Osmanlı’ya kadar gelen bir yürüyüş bu. Genelde söylenen Türklerin yürüyüşünün batıya doğru olduğudur. Çünkü bizim kitabımız doğuda, batıda Allah’ındır diyor. Dolayısıyla bütün insanlığa ulaşma hedefimiz vardır” diye konuştu.

Osmanlı’nın güçlü bir medeniyet kurduğu dönemlerde kendi değerlerimizden kuşku duymadığımızı örnekler vererek anlatan Taşgetiren, “Biz, yeniden aşk ve şevk yüklendik. Yeniden ‘biz’ olabiliriz. Bir kere büyük bir medeniyet kurmuşsak İstanbul’da, Endülüs’te, Bağdat’ta, Kahire’de gene kurabiliriz. Onun anahtarı bizde, o insanlık değerlerinin anahtarı bizde. Ama şu anda ne kadar o insanlık değerleriyle hemhaliz? Bunu düşünmeliyiz. Bunu üniversitelerde konuşuyorum çünkü biz buralarda bir gelecek inşa ediyoruz” diye konuştu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özbağ: “Sebenli olup Çanakkale’yi görmeyen kalmayacak”11 Nisan 2017 Salı 12:27
  • Uzunoğlu’ndan Emniyete ziyaret11 Nisan 2017 Salı 12:14
  • CHP’liler Hayırlı kart gösterdi11 Nisan 2017 Salı 11:32
  • Temiz; “Dini siyasete alet etmesinler”11 Nisan 2017 Salı 11:01
  • Belediyeden gurbetçilere düğün kampanyası11 Nisan 2017 Salı 10:22
  • CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ HAKKINDA MADDE MADDE GERÇEKLERİ ANLATTI11 Nisan 2017 Salı 10:16
  • Yılmaz ve Aksoy’dan sert atışma11 Nisan 2017 Salı 10:12
  • BAKAN ÖZLÜ KEPÇE DEVİR TESLİM TÖRENİNE KATILDI11 Nisan 2017 Salı 10:03
  • “Meclise saygısızlık yapmış oluyorlar”11 Nisan 2017 Salı 09:59
  • Kuruluş Yıldönümünü Kutladı11 Nisan 2017 Salı 09:45
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim