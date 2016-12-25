Taşınması beklenirken 100 bin liralık masraf yapıldı

Taşınması ve depreme karşı önlem alınması beklenen Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün binasına Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz’in başta kendi makam odası olmak üzere 100 bin liranın üzerinde tadilat yaptığı iddia edildi.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz bir kez daha gündeme damgasını vurdu. Bolu merkez, ilçeleri ile köylerinde birçok okulun tadilat ve ısınma sorunları ortadayken Müdür Cengiz, ilk olarak kendi makam odasındaki tüm mobilyaları değiştirip yeni koltuklar aldırdığı daha sonra da yine kendi makam odasına granit parke taşları döşettiği iddia ediliyor. Yapılan bu gereksiz harcamanın göze batması üzerine diğer şube müdürleri ile koridorlarında granit parke taşlarıyla döşettirip, yaklaşık 100 bin liranın üzerinde masraf yaptığı iddiaları gündeme damgasını vurdu.

Yıllardır taşınması gündeme gelen hatta Özel İdare binasının şu anki yerinin yakınlarına yeni İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının yapılması için arsa tahsis edildiği fakat yeni binanın lojmanlara uzak kaldığı gerekçesiyle bir türlü yapımı için hiçbir girişimde bulunmaması da kafalarda soru işareti bıraktı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının hemen yan kısmında bulunan Cumhuriyet İlkokuluna ait olduğu ve taşınma işlemi yapılmadığı için bu okulun öğrencileri baraka tabir edilen binada küçük öğrencilere hizmet verdiği biliniyor. Taşınması ve güçlendirme yapılması beklenen müdürlük binasına aniden 100 bin liranın üzerinde masraf yapılmasının ne kadar doğrudur tartışılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının kullanılabilir olup olmadığı, deprem yönetmeliği açısından riski, yapılan masrafın müdürlüğün hangi kaleminden yapıldığı konularında il özel idaresi ve kurumdan açıklama bekliyoruz.