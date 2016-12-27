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TAŞKESTİ’DEN GÖYNÜK’E TEŞEKKÜR

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TAŞKESTİ’DEN GÖYNÜK’E TEŞEKKÜR
Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, Göynük’teki engelli bir vatandaşı ve evi yanan bir hemşerimizi ziyaret ederek onlara moral verdi.

Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, Göynük Arık Çayırı Dere Mahalle'de yaşamını sürdüren engelli vatandaşlarımızı ziyaret etti. Engelli vatandaşlarımız için Göynük Belediyesi ve Kaymakamlığının ev yapımı yardımında bulunduğuna çok sevinen Saim Çevik,  desteği veren hükümetimize ve Göynük Belediyesi'ne teşekkür etti.

 

Çevik ayrıca, Göynük ilçesi Örencik Köyü halkından evi tamamen yanan Selahattin Yüce için de yardım çağrısında bulunarak, tüm Boluluların konuya duyarlılık göstermesini istedi.

Birleşik Medya Ajans (BMA

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