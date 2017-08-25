Haber: Erol DEĞİRMENCİ
Olay saat 23.00 sıralarında ilimiz D - 100 Karayolu Köroğlu mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde seyreden, Oktay Atalay kontrolündeki 4 bin 950 adet tavuk taşıdığı öğrenilen kamyon, sağ ön tekerleğinin patlaması nedeni ile alev aldı. Kendini yanan kamyondan hızla dışarı çıkan Atalay 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yarım saatlik uğraşlar sonucu söndürülen yangında, tavukların bir kısmı telef olarak yola düştü. Kalan tavuklar ise telef olmaktan itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı. Gerçekleşen yangın yüzünden ulaşım bir süre aksadıktan sonra normale dönüldü.
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Tavukların ölüm kalım savaşı
Bolu'da tavuk taşıyan bir kamyon, tekerleğinin patlaması nedeni ile alev aldı. Tavukların bir kısmı yanarak telef olurken, bir kısmı itfaiyenin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı.
Haber: Erol DEĞİRMENCİ
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