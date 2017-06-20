Tecrübeli Smaçör Bolu Belediyespor’da

Bu sezon Bolulu Voleybol severlere play-off heyecanı yaşatmak isteyen Bolunun Sultanları, , Sarıyer Belediyespor’da forma giyen tecrübeli smaçör Miniriye Erdoğan’ı transfer etti.

Haber: Bulut Altundal

Voleybol Bayanlar 1.Lig temsilcimiz Bolu Belediyespor, son iki sezondur Süper Ligde Sarıyer Belediyespor’da forma giyen Miniriye Vatansever Erdoğan ile anlaşma sağladı. Daha önce birçok oyuncu ile görüşen ve bu sene transfer hata yapmak istemeyen kulübümüz, uzun süredir görüşme halinde olduğu tecrübeli smaçörü renklerine bağladı. Bolulu sporseverlere bu sezon play-off heyecanı yaşatmak isteyen yeşil-beyazlı takımımız, 2017-2018 sezonunda Bolulu Voleybol severden destek bekliyor.

MİNİRİYE ERDOĞAN VATANSEVER KİMDİR?

3 Kasım 1985 doğumlu olan Miniriye Erdoğan, 178 cm boyunda olup, smaçör mevkisinde görev almakta. Uzun yıllar 1. ligde forma giyen başarılı oyuncu, daha önce TED Kolejliler Şahinbey Belediye ve Ereğli Belediye formaları giydi. Miniriye Erdoğan, 2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalamış, daha sonra 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Sarıyer Belediyespor Belediyespor’da forma giydi. Tecrübeli smaçör 2017-2018 sezonunda ise Bolu Belediyespor’umuzun forması giyecek.