Teknik adamlar değerlendirdi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Sivasspor sahasında Boluspor'u 3-1 mağlup etmesinin ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşma sonrası müsabakayı değerlendirdi.

Haber; Barış GÜZELTÜRK

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulüp Başkanı İlhan Cavcav'ın teknik direktörlüğe başlamasında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Sivasspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, üzüntülerini dile getirdi. Müsabakayı da değerlendiren Bakkal, "İlk devre kazanma coşkusu paniğe yol açtı. Topları kullanmamaya başladık. İsabetli paslarda olmayınca pozisyonda bulamadık bir tek Gekas'ın pozisyonu var. Rakipte bir şey yapmadı ama biz daha üretken olabilirdik. İkinci yarı oyunu ön tarafa taşıdık. Kerim'in oyuna girmesiyle golü bulduktan sonra rahatladık. Sonra daha iyi oynamaya başladı daha da iyi mücadele etmeye başladık" dedi.

TÜM MAÇLARA TALİBİZ

Yenilmezliğin devam ettiğini söyleyen Bakkal, "Puan toplamamız devam ediyor. Tüm maçlara talibiz. Şimdi bir kupa maçımız var ondan sonra da Mersin'e gideceğiz. Ligi galibiyetlerle bitirmek istiyoruz. Önemli bir avantaj yakaladık. İki tane rakibimizden bir galibiyet bir beraberlik aldık. Bunun artarak devam etmesi lazım. Taraftarın coşkusu inanılmaz. Sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yavaş yavaş çoğalıyoruz. Bu kulüp bu camia Süper Lig'e ait geriye dönüş yok. İnşallah hep beraber devam edeceğiz. Güzel bir galibiyetti" diye konuştu.

Bakkal, bir transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

BOLUSPOR TARAFI

Boluspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ise, "Karşılaşmaya iyi başladık özellikle ilk devre iki tarafta kontrollü çok fazla risk almadan oynamaya çalıştı. Biz ilk devre özellikle ikinci alandaki topları çok iyi değerlendiremedik. Sivasspor orta sahada çok baskılı oynadı. Biz maalesef oyunu hep merkezden oynamaya çalıştık. Kanatları ve defansın arkasını yeterince değerlendiremedik. İkinci devre Sivas biraz daha agresif başlasa da maçın o ana kadar en iyi pozisyonunu biz yakaladık. Eğer o pozisyonunu değerlendirmiş olsaydık. Bugün daha farklı bir görüntü olacaktı. Bugün ilk 11'e baktığımız zaman 5 tane oyuncumuz ligin ilk devresi bizimle beraber oynayan arkadaşlarımız diğer 6 tanesi tamamen bize sonradan katılan arkadaşlarımız ve ilk devre maç sayısı çok az olan arkadaşlardı" dedi.

Sezona ilk 6 hedefiyle başladıklarını ancak hedeflerinin ilk 2 olduğunu söyleyen Çapa ligde her zaman sürpriz yaşanabildiğini aktardı.