TEM’deki çalışmalar bir hafta uzadı

İlimiz TEM otoyolu Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasında devam eden üst yapı yenileme çalışmalarının bitmemesi nedeniyle bir hafta daha kapalı kalacak.

Haber:Erol Değirmenci

Konuyla iligili Bolu Valiliğinden şu açıklama yapıldı; “Anadolu Otoyolu Gerede Kavşağı - Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hududu arasında muhtelif kesimler ile kavşak kolları ve bağlantı yollarında üstyapı iyileştirmesi, büyük onarım yapılması işi kapsamında Bolu Doğu Kavşağı-Yeniçağa Kavşağı arasında İstanbul-Ankara istikameti üstyapı yenileme çalışmalar nedeniyle taşıt trafiğine kapatılarak, trafik Ankara-İstanbul istikametinden çift yönlü olarak verileceği ve bu uygulamanın 01.11.2017 tarihine kadar devam edeceği bildirilmişti. Ancak Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü tarafından Valiliğimize gönderilen yazıda, söz konusu kesimlerdeki üstyapı yenileme çalışmalarının bitirilemediği ifade edilerek yol kapatılma işleminin 09.11.2017 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmiştir.”