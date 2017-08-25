Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, temiz bir Bolu için kampanya başlattı. İzzet Baysal Caddesi üzerinde özellikle gıda üzerinde faaliyet gösteren işletmelerin çöplerini çöp kovaların içerisine koyacakları çöp poşetlerin içerisine çöplerin konulması istendi

Şehrimizin en işlek caddelerinden biri olan ve yerli-yabancı turistlerin en çok yoğun olduğu İzzet Baysal Caddesinin daha temiz olması ve çevre kirliliği olmaması için Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek kampanya başlattı. Cadde üzerinde esnaflık yapan işletmecilerin atıklarını sadece poşet içerisine koyup bekletmelerinin hem sağlık hem de çevre kirliği açısından sorun yarattığını bu nedenle çöp kovalarının içerisine konulacak çöp poşetlerinin içerisine özellikle gıda atıklarının konulup üstünün kapatılmasını istendi.

Birçok esnafın kampanyaya destek olduğunu dile getiren Zabıta Müdürlüğü yetkilileri; “Poşet içerisine konulan gıda atıkları çevredeki sokak kedileri tarafından parçalandığı ve çevreye hem kötü koku yayıldığı hem de sineklerin bu poşetlere dadanması yüzünden sağlıksız ortam oluşmakta. Esnaflarımız gıda atıklarını edindikleri çöp kovası içerisine koydukları çöp poşetlerin içerisine koyup kapağını da kapatırlarsa hem kötü görüntü ortadan kaybolur, hem de sağlık bir ortam olur. Ayrıca, temiz bir Bolu için örnek teşkil etmiş olunur. Ayrıca, cadde üzerindeki esnaflarımız ve hane sahipleri kova içerisine konulan çöplerini saat 15.45 cadde ortasına çıkartabilir. Saat 16.00 itibariyle çöp ve katı atık araçlarımız toplama çalışmalarına başlamaktadır. Konunun esnaflarımız tarafından dikkate alınmasını istiyoruz” dediler.