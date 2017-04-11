Temiz; “Dini siyasete alet etmesinler”

Atatürkçü Düşünce Derneği eski başkanı ve 7 Haziran seçimlerinde CHP Bolu Milletvekili Adayı Elfaz Temiz, gazetemize açıklamalarda bulundu. Temiz, ‘Allah için evet’ diyenlerden, dini siyasete alet etmediği için daha Müslüman olduğunu iddia etti.

Haber: Gökhan AKSOY

Bolu siyaset arenasında duayen ve CHP’nin en büyük neferlerinden biri olma unvanına sahip olan Elfaz Temiz, referandum ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Temiz, açıklamalarında ‘Allah için evet’ diyenlerden, dini siyasete alet edenlerden daha Müslüman olduğunu iddia ederek “Şimdi, bu hükümet dini hep ön plana çıkardı. Aslına bakmak istersek din ve siyaset birbirlerinden ayrı durması gereken değerlerdir. Şimdi dini sürekli kullanmaları gerçekten vatandaşı dinden uzaklaştırıyor. Benim hacıya hocaya benzer bir tarafım var mı? 7 kez Umre, yüzden fazla tavaf yaptım. Hacı oldum geldim. Bunun ne alakası var bu denilenlerle? Bu benim ile Allah’ın arasında. Çıkıp Kuran – ı Kerim’i salladılar. Bunlar hoş değiller, Takva’yı bilmezler mi?” dedi.

“PERŞEMBENİN GELİŞİ ÇARŞAMBADAN BELLİDİR”

Temiz, referandum için perşembenin gelişi çarşambadan bellidir diyerek “16 Nisan süreci Türkiye’nin var oluş süreci gibi zorlu bir süreçtir. Şu an hepimiz böyle bir süreçten geçiyoruz. Bu referandum çok önemli ne siyasi seçimler ne yerel seçimler hiçbirine benzemiyor. Bu seçimler çok önemli. Bu seçim ya Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin var oluşunun devamı olacak ya da yok oluşu olacak. Yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir derler. Bakın şimdi bir referanduma gidiyoruz. Size yemin ediyorum köylerimizde bulunan insanlardan bir tanesi neyi oylanacağını bilmiyor. İşte Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a devam diyeceğim yada hayır oyu atıp yok olmaz diyeceğim zannediyor. Bütün sokaklara bakarsak sanki bu yönde referandum varmış gibi algılatılmaya çalışıyor. Bu ülkede laik demokrasinin devamı ya da yok oluşunu oylayacağımızı anlamamız gerek” ifadelerini kullandı.

“ANAYASADA YAZAR”

Temiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın anayasaya bağlı kalmadığını belirterek “Hayır, çıkarsa bir kırmızı kart olacak. Onlara yönetin değil daha iyi yönetin diye oy vermiştir. Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Üstüne partisinin genel başkanı olup başbakanlık yapıyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı olup devletin başına geçiyor. Bir de olduğu gibi anayasaya sadık kalacağına dair yemin ediyor. Fakat baktığımızda bir partili gibi davranıyor ve partinin başından uzaklaşmadan ülkeyi yönetiyor. Bu Allah’dan reva mıdır? Bu anayasada yazar. Bizi 12 Eylül’de bundan yargıladılar. Biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Anayasayı yeniden yapacağım demek bile suçtur” dedi.

“BU ÜLKENİN KIRMIZIÇİZGİSİYDİ”

Temiz, Barzani meselesinde yaşanan olaylar hakkında Kürdistan’ın kurulmasının bu ülkenin kırmızıçizgisi olduğunu belirterek “Bunları geride bıraktık diyelim. Ülke gerçekten çok ciddi bir maceraya sürükleniyor. Bütün yetkiler tek bir adam veriliyor. Diyelim ki Erdoğan çok iyi yönetti. Ya ondan sonra gelecekler. Onun arkasından siz kimin gelebileceğini biliyor musunuz? Nüfusun demokratik yapısı değişiyor. Yarın Abdullah Öcalan gibi Selahattin Demirtaş gibi birinin gelebileceğini düşünebiliyor musunuz? Yeni gelen biri ülkeyi böler, parçalar yok eder. Biz bu konuyu açıkladığımızda vatandaşlarımızdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Bunlar şimdi işi gücü bıraktı hayır diyenlere vatan haini diyorlar. O zaman soruyorum bende, Barzani kim? Yıllarca PKK militanlarına eğitim veren vatan haininin biri! Militanların eğitilip terör yapmak üzere Türkiye’ye saldırtmadı mı? Askerimizin polisimizin düşmanı Barzani değil mi? Sen bu adamı buraya getirtiyorsun İstanbul’da, Ankara’da bayrak açtınız, sizler bu adamı devlet adamı gibi karşıladınız. Orada Bağımsız Kürdistan kurmak demek bu ülkenin kırmızıçizgisiydi. Ne oldu şimdi peki?” ifadelerini kullandı.