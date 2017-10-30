Teniste heyecan sona erdi

Bolu’da her sene geleneksel olarak düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Turnuvada dereceye giren sporculara kupaları verildi.

Haber: Esra ÖZTÜRK

İlimizden tenis sporuna ilgi duyan yüzün üstünde sporcunun katıldığı turnuva heyecanlı müsabakalara sahne oldu. 14 Ekim Pazartesi günü başlayan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi programında yer alan, ‘Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’ heyecanı ödül töreni ve kokteyl ile son buldu. Dereceye giren sporculara ‘29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası’ destekçisi Fay Yamaner Mücevher şirketi tarafından birçok hediye verildi. Düzenlenen ödül törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Abant ihtisas Tenis Kulübü Başkanı ve Bolu Tenis İl Temsilcisi Ahmet Ulusoy, Fay Yamaner Mücevher Şirketi Onursal Başkanı Ahmet Yamaner, Fay Yamaner Mücevher Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yamaner, Fay Yamaner Mücevher Mağazalar Koordinatörü Hakan Doğan sporcular ve aileleri katıldı. Sporcular, 29 Ekim Cumhuriyet Kupasında, tek bayanlar, tek erkekler, gençler ve çocuklar kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele etti. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara ‘29 Ekim Cumhuriyet Tenis Turnuvası’ kupa, madalya, hatıra tişört ve SergioTacchini marka kol saatleri ödül olarak takdim edildi.

GÜZEL BİR TURNUVA TERTİP ETTİK

Törende ilk konuşmayı Abant ihtisas Tenis Kulübü Başkanı ve Bolu Tenis İl Temsilcisi Ahmet Ulusoy yaptı. Ulusoy şöyle konuştu: “ 14 Ekim’den, 29 Ekim’e kadar güzel bir turnuva tertip ettik. Fay Mücevher Sahibi Fatih Yamaner Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yamaner bize büyük katkılarda bulundu. Kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Bu vesile ile Cumhuriyet Bayramını bir kez daha kutluyorum.”

NİCE ŞAMPİYONLAR ÇIKACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM.

Ulusoy’un ardından söz alan Fay Yamaner Mücevher Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yamaner şunları dile getirdi: “Fay Yamaner Mücevher Şirketi olarak yaklaşık 30 yıldır kuyumculuk sektöründeyiz. İlimizde kazanırken, ilimizin sosyal ve sportif hayatın gelişimine katkı vermeye çalışıyoruz. Bu düşünce ışığında bu seneden başlayarak her sene 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde düzenlenen tenis turnuvasına katkı vermeye devam edeceğiz. Bu güzel organizasyona bizimle beraber katkı veren Bolu Belediye Başkanlığına, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne, Essa saat grubuna ve Abant ihtisas Tenis Kulübü Başkanı Ahmet Ulusoy ve değerli yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyoruz. 94’üncü yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını şükran ve minnetle anmak istiyorum. Tenis sporcusu arkadaşlarım, efsanevi sporcu Muhammed Ali’nin bir sözü ile sözlerimi tamamlamak istiyorum. ‘Şampiyonlar salonlardan çıkmaz, şampiyonlar içlerinde tutku, hayal ve amaç olan insanlardan çıkar.’ Buradaki genç kardeşlerimize baktığımız zaman, gelecekte ilimizde nice şampiyonlar çıkacağına yürekten inanıyorum.”

BU BÖLGE SPORTİF ALAN

Yamaner’in ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ise şöyle konuştu: “ Bu programı yapan kişilerden Allah razı olsun. Katkı veren gençlerden Allah razı olsun. Bu bölge sportif alan. Türkiye ve Dünya’da bir alanın sporun tamamına aktarılmış ve tahsis edilmiş bir yer sadece Türkiye’de ve Bolu’dadır. İnşallah stadyumu da buraya taşıdığımız zaman hemen hemen toparlamış olacağız. Su sporları yapacağımız proje büyük su üzerinde başladı. Sporun her branşının merkezi Bolu olacak.”

TESİSLER İHTİYACA CEAVP VERMİYOR

Bolu Belediye Başkanı AlaaddinYılmaz’ın ardından Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan ise, “Bugün çok özel bir gün. Cumhuriyet Bayramımızın 94’üncü yıl dönümü. Bu etkinliğin yapılması beni çok mutlu etti. Bir cümle de Fatih Yamaner kardeşim için söylemek istiyorum. Fatih’i yıllardır tanıyorum. Spora ciddi anlamda destek verdiğini görüyorum. Tenis artık Bolu’da neredeyse 3’üncü spor branşı haline geldi ilgi bakımından. Futboldan, basketboldan sonra belki voleybolunda önüne geçti. Bolulular tenisi sevdi. Ancak tesislerimizin bu ihtiyaca cevap verebilecek olduğunu ben göremiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde kapalı ve açık tenis kortlarımızın sayısı artar.

BAŞARILARININ DEVAMINI DİLİYORUM

Milletvekili Tanju Özcan ardından son olarak Fay Yamaner Mücevher Şirketi Onursal Başkanı Ahmet Yamaner bir konuşma yaptı. Ahmet Yamaner şunları dile getirdi: “Cumhuriyetmizin 94’üncü kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Bu güzel organizasyona sponsor olan oğlum Fatih’i bütün çalışan ekibi kutluyorum ve başarılarının devamını diliyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.