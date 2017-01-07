TERÖRE DESTEK VERENLERİN AMACI

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Terörü...

İktidarı düşürmek için araç olarak görüp dolaylı ya da direk biçimde destekleyenlerin bir kısmı kendilerini demokrat ve Atatürkçü olarak görüyorlar.

İktidarı düşürmek için devlete karşı açılan terör cephesinde yer alanlar bu durumda terörist işbirlikçisi olmuyor mu?

Terör destekçisi nasıl Atatürkçü olabilir?

Terör destekçisi nasıl demokrat olabilir?

Amaçları ne bunların?

Seçimle yapılamayanı,İç çatışma yoluyla iktidarı ele geçirmek!

O zaman açık açık düşüncelerini burada dile getirecekler.



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Fikri Sağlar şehir şehir geziyor diğerleri gibi...

"DEMOKRASİ, LAİKLİK,KANUNLAR önemli değil, biz CHP olarak en güçlü biçimde sokağa çıkıp bunları indirmeliyiz" diyor.

Bunu kapalı kapılar ardında söylüyor...

Ya devlet yanındasınız, ya da teröristin yanında...



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Anlıyoruz ki:

Nedeni bilinen bir kalkışma hareketi için zemin hazırlayanlar, terörü destekler yazılarıyla kafa karıştırmaya çalışıp, çanak içinde kıs kıs gülüyorlar.

Ama yanılıyorlar...

Bu iktidarlar gelir gider...

İktidara karşıymış gibi görünüp esas maksadın devlet erkini ele geçirmekle örtüştüğünü saklayamazlar...

Seçim, sandık, demokrasi zaten düşünülmüyorsa o partinin görevi ne oluyor ki o zaman, niye var?

Terör desteklemek için mi partiler faaliyet gösteriyorlar?

Seçim sandık rafa kalksın diye mi var partiler?

