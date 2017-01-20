Teröristlerin yeni yöntemi

İçişleri Bakanlığı, suç unsurları ve aletlerinin kargo yolu ile sağlandığını belirterek, valiliklere gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu.

Haber: Erol Değirmenci

İçişleri Bakanlığı, son günlerde yaşanan terör olayları ile beraber bazı suça sebebiyet verecek unsurların kargo yoluyla taşındığının gözlemlenmesi üzerine posta gönderileri ile alakalı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirterek, Bolu da dahil olmak üzere tüm valilikleri uyarı yazısı gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı'ndan valiliklere yollanan yazıda, son günlerde ülkede yaşanan terör olayları ile suç unsuru ve suç içeren maddelerin kargo yoluyla taşındığının gözlemlenmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan konuşmalar sonunda, postalarla alakalı güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği belirtildi. Yazıda, posta ve kargo hizmeti sağlayıcılarının teslim aldığı ve alıcısına ilettiği posta gönderilerine ilişkin güvenlik önlemlerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında hazırlanan ‘Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine yönelik usul ve esaslar’ hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27 Aralık 2016 tarihinde aldığı karar hatırlatıldı.