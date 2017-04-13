Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

TESUD: Türkiye Emekli Subaylar Derneği.

KURULUŞU: 2849 sayılı yasa ile 1984 yılı.

Derneğin 33. kuruluş yıl dönümünde çelenk sunumu, saygı duruşu, istiklal marşı sonrası dernek başkanı Sn. Mehmet Erişmiş günün anlamını şöyle açıkladı.

-Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine, Atatürk’ün düşünce sistemine ve manevi şahsiyetine içten ve dıştan yapılacak her türlü saldırı ve ihtilallere karşı kamuoyunu doğru yönlendirmek için, yasal her türlü reaksiyonu göstermeyi milli bir görev addetmek ve bu kapsamda gerekli çalışmaları ve faaliyetleri en etkin bir şekilde göstermek.

Vatan, ulus ve bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarını Atatürk ilke devrimleri doğrultusunda yürütmektir.

-Gücünü yasalardan, kendi kuruluş kanunu ve tüzükle kendinse verilen görev ve sorumluluklardan alan derneğimiz:

-Güncel olaylarla iç içe onları takip eden, düşünen, tartışan, değerlendiren.

-Olaylar karşısında yorum ve tepkileri beklenen.

-Toplumun tüm kesimleri ile barışık, onları birleştirici olan.

-Bireylerin ve toplumun tam güvenini kazanan, aynı değerleri paylaşan birey, grup, gerçek aydın, sivil toplum kuruluşu dernek ve platformlarla çok yakın işbirliği içinde etkin bir demokratik kuruluş olmak amacımızdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü UNESCO şöyle tanımlamış.

-Uluslar arası anlayış , işbirliği ve barış yolunda çaba gösteren üstün bir kişi ve devrimci.

-Sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan önder.

-İnsan haklarına saygılı, Dünya barışının öncüsü.

-Renk, din, ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz devlet adamı Türk ulusunun rehberi, rehberimiz.

Bayrağımızı, sancağımızı, vatanımızı ve cumhuriyetimizi koruyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve aciz milletimizin bölünmez bir parçası olan emekli subaylarımızın günlerini kutluyorum.