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TFF 1.LİG 2.HAFTA DEĞERLENDİRMESİ

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TFF 1.LİG 2.HAFTA DEĞERLENDİRMESİ
TFF 1.Ligde 2.Haftada oynanan 9 maçı sizler için mercek altına aldık. Ligde 2.hafta maçlarında yaşananlar bu değerlendirmenin içinde.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

ÜMRANİYESPOR  1 – 0 BOLUSPOR

Lige Giresunspor maçında son dakikada yediği golle 1 puanla başlayan Boluspor ilk galibiyetini almak için İstanbul deplasmanına çıktı. Ancak kötü oyuna eklenen hatalı gol 3 puanı Ümraniyespor’a götürdü. İstanbul ekibi 2’de2  yaptı. Liderin hemen peşinde yer alırken kalesinde ise henüz gol görmeyen 2 takımdan biri oldu.

DENİZLİSPOR 0 – 1 İSTANBULSPOR A.Ş.

Lige kötü başlayan Denizlispor kendi evinde yeni takımlardan İstanbulspor’a boyun eğdi. Horozlar 2 haftada puanla tanışamazken, şu ana kadar gol sevinci yaşayamayan takımlar arasında yer aldı ve son sıraya geriledi. Lige Eskişehir beraberliği ile start veren İstanbulspor ise önemli bir 3 puanı hanesi yazdırarak puanını 4 yaptı.              

MANİSASPOR   0 – 1 SAMSUNSPOR      

Ligin bir başka puansız ekibi Manisaspor da evinde Samsunspor’a 1-0 kaybederek kötü gidişe devam dedi. Ege ekibi ilerisi için umut vermiyor. Karadeniz temsilcisi Samsunspor içerde aldığı 0-0’lık beraberliğin ardından aldığı 3 puanla ligin yenilgisiz ve gol yemeyen takımları arasında yer aldı. Samsunspor geçtiğimiz sezondan önemli dersler çıkarmış görünüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 4 – 3 BALIKESİRSPOR BALTOK 

Haftanın en keyifli maçı Erzurum’da oynandı. Müthiş bir geri dönüşe imza atan Dadaşlar son bölümüne 3-1 yenik girdiği maçta mücadeleyi bırakmadı ve 4-3’lük tarihi bir galibiyete imza attı. Ligdeki ilk galibiyeti alan Erzurumspor en renkli takım olmaya aday. Balıkesirspor ise 2 haftada aldığı tek puan ve savunma hattı ile SOS vermeye başladı.

GİRESUNSPOR  3 – 0 ADANASPOR A.Ş.

Bolu’dan son dakika golüyle 1 puanı kurtaran ancak oynadığı oyunla seyir zevki veren Giresunspor, zirvenin en güçlü adayı olarak gösterilen Adanaspor’u 2.yarıda bulduğu gollerle çok rahat geçti. Rakibinin eksik kalmasını çok iyi değerlendiren Çotanaklar taraftarlarını iyi futbolla oldukça mutlu etti ve ligin en dişli takımlarından biri olacağını gösterdi. Adanaspor ise bu yenilgiyle hayal kırıklığı yarattı.

ADANA DEMİRSPOR 1 – 3 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.

Şampiyonluğun en güçlü adayı Ç.Rizespor Süper Lig lideri G.Saray ile aynı sonuçları alarak zirvedeki yerini koruyor. Rakiplerini farklı sonuçlarla geçen Karadeniz ekibi Adana’da da fazla zorlanmadan 3 puana uzandı.  Adana Demirspor’da 2 haftada gelen tek puan camiayı endişelendirmeye başladı.  2 haftada yenilen 5 gol savunma hattının bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiği gerçeğini ortaya koydu.

ESKİŞEHİRSPOR  1 – 2 ELAZIĞSPOR

Geçen sezon Süper Ligi Play-Off finalinde kaçıran Es-Es taraftarlarının cezalı olduğu maçta Elazığspor’a 2-1’lik şok bir yenilgi aldı. İlk 2 haftayı 1 puanla tamamlayan Eskişehirspor geçen sezonu mumla arıyor. Elazığspor ise deplasmanda aldığı bu sürpriz galibiyetle kendine gelmeyi başardı. Gakkoşlar ligdeki ilk galibiyetle birlikte büyük moral buldu.

ALTINORDU A.Ş. 1 – 1 MKE ANKARAGÜCÜ        

Ligin yabancısız ve en genç takımı olan Altınorduspor öne geçtiği maçta skoru koruyamayınca 1 puana razı oldu. Oynanan futboldan çok alınan 4 puan İzmir ekibini sevindirmeye yetti. Ligin yeni takımı Ankaragücü ise 2 haftada beraberlikler takımı haline geldi. Kazanamasalar da kaybetmemeyi öğrenmeye başladılar. Bu da Ankara ekibi için en büyük artı oldu.

GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 0 – 1 GAZİANTEPSPOR

Aynı şehrin 2 takımı tarihte ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi. Ligin en zayıf takımı haline gelen tamamıyla altyapı oyuncuları ile oynayan Gaziantepspor bu maçı sürpriz bir şekilde 1-0 kazanarak üst sıralara tırmandı. Ev sahibi Gazişehir ise beklenmedik bu yenilgi ile şoka uğradı. Gazişehir takımı için 3.haftadaki Boluspor maçı çok daha önemli bir hale geldi.

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