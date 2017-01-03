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TFF 1. liginde 33 farklı hoca görev yaptı

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TFF 1. liginde 33 farklı hoca görev yaptı
TFF 1. Lig’de bu sezon geçici isimler dahil 33 farklı teknik direktör görev yaptı. Şanlıurfaspor ilk yarı bitimine kadar 3 hoca değiştirdi

Haber: Uğur BALABAN

 TFF 1. Lig’de bu sezon geçici isimler dahil 33 farklı teknik direktör görev yaptı. Ligde yer alan takımlardan yalnızca Altınordu, Boluspor, Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor ve Göztepe kulüpleri, sezon başında yola çıktıkları çalıştırıcılarla devam ederken Balıkesirspor, Manisaspor, Samsunspor, Şanlıurfaspor 3’er kez hoca değişikliğine gitti.

 TFF 1. Lig’de bu sezon geçici isimler dahil 33 farklı teknik direktör görev yaptı. Sezona Adana Demirspor’da başlayan Erkan Sözeri sonrasında Ümraniyespor’la anlaşırken Sivasspor’dan ayrılan Osman Özköylü, Samsunspor’un başına geçti.

 Ligin ilk üç sırasında yer alan ekiplerin herhangi bir değişikliğe gitmemesi dikkat çekerken şu anda üçüncü teknik direktörleriyle çalışan Manisaspor 16; Samsunspor ise 17’nci sırada yer aldı.

 Ligin ilk yarısında iç sahada en fazla galibiyete ulaşan takım Okan Buruk yönetimindeki Göztepe oldu. Sarı-kırmızılılar, iç sahada oynadıkları maçların 6’sından 3 puanla ayrıldılar. Göztepe’yi 5’er galibiyetle Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Boluspor, Sivasspor ve Şanlıurfaspor takip ediyor.

 Deplasman galibiyetlerindeyse zirveyi Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor, Denizlispor paylaşıyor. Giresunspor, Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Elazığspor, Bandırmaspor, Altınordu ve Adana Demirspor’un ise yalnızca 1’er deplasman galibiyeti var.

İlk yarının gol krallık yarışında da kıyasıya bir mücadele söz konusu. 11’er golü bulunan BalıkesirsporluChristianBekamenga ve BolusporluRydellPoepon zirvede yer alıyor. Yeni Malatyaspor’danBoubacarDiabang’ın 10, Göztepe’den AdisJahovic’in ise 9 golü bulunuyor.

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