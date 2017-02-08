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TGV ile Bolu Belediyesi el ele

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TGV ile Bolu Belediyesi el ele
Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunda, Bolu Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortak projeler gerçekleştireceği gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edildi. Bu madde de komisyona havale edildi.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı ilk oturumunda, Bolu Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortak projeler gerçekleştireceği gündem maddesi meclisten oy çokluğu ile kabul edildi. Mecliste gündemin son maddesi olan Bolu Belediyesi ile Türkiye Gençlik Vakfı'nın ortak gerçekleştireceği projelerde Alaaddin Yılmaz'a tam yetki verildi. Aynı zamanda konu hakkında Alaaddin Yılmaz "İleride yapacağımız projeler için bu yetkiyi istedik. Vakıf ile beraber ileride spor sahası, gençlik merkezi, parklar gibi alanlar yapacağız" ifadelerini kullandı.

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