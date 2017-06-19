Trafik canavarı Bolu’yu 4’üncü yaptı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmada ülkemizde 2008 – 2016 yılları arasında bayramlarda gerçekleşen kaza verileri açıklandı. Bolu 3 kara noktaya sahip olarak 4’üncü sırada yer aldı.

Haber: Gökhan Aksoy

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından kapsamlı araştırmada Türkiye’nin kaza verileri ortaya çıktı. Müdürlüğün 2008 ile 2016 yılları arasında Ramazan ile Kurban bayramlarında tatil olan 123 günlük sürede, şehirler arası yollarda 15 bin 336 kaza gerçekleşti. Bu kazalarda bin 137 kişi hayatını kaybederken, 44 bin 941 kişi yaralandı. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan araştırmanın devamında 36 kara noktası tespit edilerek sıralama yapıldı. Uzmanların yaptığı çalışma doğrultusunda ilimiz 3 kara nokta ile 4’üncü sırada yer aldı. Sıralamada 1’inci 6 kara nokta ile İstanbul, 5 kara nokta ile Kocaeli 2’inci, Ankara ise 4 kara noktayla 3’üncü olarak listede yer aldı.