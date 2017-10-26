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Trial sezonu Bolu´da kapanacak

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Trial sezonu Bolu´da kapanacak
2017 Türkiye Trial Şampiyonası 28-29 Ekim 2017 tarihlerinde Bolu Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Çakmaklar mevkiinde yer alan Köroğlu Doğa ve Motor Sporları Merkezinde gerçekleştirilecek 6. yarış ile tamamlanacak.

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Haber; Erdal TANRIVERDİ

2 araç ve 4 sporcudan oluşan takımların katılımına sahne olacak yarışın startı 28 Ekim 2017 günü saat 13.00`da verilecek. İlk gün Bolu etabında yaşanacak mücadelenin ardından saat 16.00’da son bulacak. 29 Ekim Pazar günü 10.00’da başlayacak olan Köroğlu etabı ise saat 17.00’da sona erecek. Sezonun son yarışında ilk 3 dereceyi paylaşan takımlar, ödüllerine saat 17.30’da yarış merkezinde düzenlenecek törenle kavuşacaklar. BOLOFF Başkanı ve Yarışma Direktörü Burhan Turan yarış öncesi yaptığı açıklamada “Offroad sporunu geliştirmek ve bu branşı ülkemizde otomobil sporlarının merkezi yapma yolunda adımlar atan bu spora gönül vermiş kulüpleri ve yarışmacıları şimdiden kutluyorum. Organizasyonumuza, doğayla iç içe mücadeleyi daha yakından yaşamak ve keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen, tüm doğa ve offroad severleri Bolu’ya davet ediyoruz.” diyerek yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve sezon finaline yakışır bir organizasyon için hazır olduklarını açıkladı.

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