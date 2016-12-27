  • BIST 76.797
  • Altın 129,411
  • Dolar 3,5208
  • Euro 3,6798
  • Bolu -2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C

TSO kurum ziyaretlerine devam ediyor

»
TSO kurum ziyaretlerine devam ediyor
Türker Ateş başkanlığındaki Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nun İlimizde göreve başlayan bürokratlara yaptığı ziyaretlere Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin ile devam edildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkı Fidan ve Ercan Albayrak ile Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e görevinde başarı dilekleri iletildi. Bolu’nun % 65’inin ormanlarla kaplı bir şehir olması nedeniyle Orman Bölge Müdürlüğü’nün işinin her zaman yoğun ve ağır olduğunu ifade eden Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, kurumsal düzeyde birlikte ortak çalışmalara imza atmak için TSO olarak kendi üzerlerine düşen görev ve sorumluluklara hazır olduklarını dile getirdi. Ateş ayrıca, Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, ülke gündeminde de bulunan orman köylülerinin yerinde istihdamına yönelik çalışmalar gibi konularda görüş ve önerilerini Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e aktardı.

Ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Oda Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, orman yapısı son derece güçlü bir şehir olan Bolu’nun, Bakanlıkları açısından da önemli projeler yürütülen şehirler arasında yer aldığını ifade ederek, son 14 yılda yalnızca Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Bolu’ya yapılan yatırımın 1,5 milyar TL olduğunu söyledi. Keskin, Bölge Müdürlüğü’nün gündemindeki çalışmalar hakkında da Başkan Ateş ve Yönetim Kurulu üyelerine kısa bilgiler verdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özcan: “Ben ülkücü değilim”27 Aralık 2016 Salı 10:23
  • Albay belediyede26 Aralık 2016 Pazartesi 19:41
  • Aman "HOOTT" aldanmayın26 Aralık 2016 Pazartesi 19:09
  • Asayiş uygulamasına Polis Özel Harekat Timi katıldı26 Aralık 2016 Pazartesi 14:31
  • ALTINTAŞ’IN ORTAKLARI GÖZALTINDA26 Aralık 2016 Pazartesi 13:33
  • Özcan: “İsraf haramdır”26 Aralık 2016 Pazartesi 13:00
  • İşte o isimler26 Aralık 2016 Pazartesi 12:49
  • Avukatlara şok baskın26 Aralık 2016 Pazartesi 12:10
  • Ercoşkun'a “Fahri Başkanlık” görevi26 Aralık 2016 Pazartesi 12:07
  • 53 yılda 6 Şehit polis26 Aralık 2016 Pazartesi 11:25
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim