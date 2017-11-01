TSO’da fuarcılık zirvesi

Bolu’nun fuarcılık ve kongre turizmi alanındaki durumu ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar, Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen bir toplantı ile masaya yatırıldı.

Haber:Erol DEĞİRMENCİ

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve TOBB Fuarcılık Sektör Meclis Başkanı, aynı zamanda TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz’ün konuk olarak katıldığı toplantıya Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcısı Necmi Arman, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Bolu Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tolga Kaya ve TÜYAP teknik yetkilileri iştirak etti.

Toplantıda TOBB Fuarcılık Sektör Meclis Başkanı ve TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye’de fuar ve kongre turizmi alanında mevcut durum ve TÜYAP’ın yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdiği fuarcılık çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Devamında ise Bolu’nun fuar sektöründeki gelişiminde önünde bulunan fırsat ve tehditler, güçlü ve zayıf yönler ile ilgili bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

2016 yılında başlanan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Bolu Fuarı’nın da ele alındığı toplantıda, Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan fuar alanının kullanım veriminin artırılabilmesine yönelik bugüne kadar yapılan çalışmalar ve bundan sonra yapılabilecek iyileştirmeler ile ilgili Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz tarafından bilgiler verildi. TSO Başkanı Türker Ateş, fuar konusunda TOBB ulusal takviminde yer alan ilk fuar olan Bolu Fuarı ile ilk önemli adımı attıklarını ifade etti. Bolu’nun fuarcılık ve bununla bağlantılı olarak kongre turizmi alanında aldığı payın artırılmasının önem taşıdığını belirten TSO Başkanı Ateş, kurum ve kuruluşlarla birlikte müşterek gerçekleştirilebilecek nitelikli proje ve çalışmalarla, bu konuda önemli ivme kaydedilebileceğini söyledi. Başkan Ateş, TOBB Fuarcılık Sektör Meclis Başkanı ve TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz’e ve çalışma arkadaşlarına fuarcılık alanında Bolu’ya gösterdikleri ilgi ve verdikleri destekten dolayı, ayrıca Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’a da başta fuar alanında Belediye tarafından yapılan çalışmalar olmak üzere fuarcılık faaliyetlerine sağladığı tüm imkânlardan dolayı iş dünyası adına teşekkür etti.

Toplantıda ayrıca Bolu’nun kongre turizmi potansiyeli ve gelişimi için yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.