TSO’dan Çom ziyareti

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü görevine başlayan Dr. Seracettin Çom’u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Başkan Yardımcıları Mustafa Özkoparan ve Lebibe Özçağlar, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Albayrak ve Genel Sekreter İsmail Gören’in katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette Sağlık Müdürü Dr. Seracettin Çom’a atanmış olduğu yeni görevinde başarı dilekleri iletildi. Bolu’nun il olarak vizyonunun merkezinde bulunan konulardan birisinin de Türkiye’nin önde gelen sağlık şehri olabilmek olduğunu ifade eden Türker Ateş, bu doğrultuda paydaş kurum ve kuruluşların koordineli çalışma ve projeleriyle, hedef ve sonuç odaklı hareket etmek gerektiğini dile getirdi. Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu doğrultuda tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede bulunduklarını belirten Ateş, Bolu’nun gelişmesi ve kalkınmasına katkı verecek her çalışmanın önemli ve değerli olduğunu dile getirdi.

Ziyaretlerinden ve başarı dileklerinden dolayı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş ve Oda Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür eden İl Sağlık Müdürü Dr. Seracettin Çom, Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş dünyasının en önemli meslek kuruluşu olması dolayısıyla ekonomik gücü ve istikrarı temsil ettiğini, dolayısıyla konulara bakışının çok daha tarafsız ve stratejik olduğunu söyledi. Günümüz dünyasında ekonomik ve teknolojik üstünlüğün ayırt edici bir nitelik haline geldiğini kaydeden Çom, İlin hedefleri doğrultusunda kurumlar arası tesis edilecek koordinasyon ve işbirliğinin önemini vurguladı.