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Tüm rakipleri geride kaldı

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Tüm rakipleri geride kaldı
Bolu’da düzenlenen Okul Sporları gençler Yüzme Yarışmasına Bolu Bilim Okulları damga vurdu. Özel Bolu Bilim Okulları yüzme yarışmalarında tüm rakiplerini geride bırakarak bireyselde 15 altın, 1 bronz madalya almaya hak kazandı.

Takım yarışlarında da başarı elde eden Bolu Bilim Koleji bayrak yarışlarında birinci olarak kupayı kaldırdı. Bolu Bilim Koleji Bolu’muzu Türkiye şampiyonasının yarı finallerinde temsil etmeye hak kazandı. Bilim Kolejini yarışmada Orkun Değer, Hasan Deniz Duran, Mert Efe Üstünsoy, Arda Zedeli, Bekir Berk Çakır, Yusuf Taha Akaytemsil etti. Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Bolu Bilim Koleji Yüzme Öğretmenleri Veysel Koç, Lütfiye Orhan ve Deniz Saka şunları ifade etti.

Okulumuzda yüzme sadece bir ek branş olarak yapılmamakta bir ders olarak uygulanmaktadır. Her sınıf Anasınıfından yukarıya doğru yüzme sporunu haftada iki saat ders olarak almaktadır. Bunun sonucu olarak da başarı kaçınılmaz oluyor. Bizler Bolu Bilim Koleji Beden Eğitimi Öğretmenleri olarak okulumuzun yetenekli öğrencilerine bu fırsatı sağlayacak bir ortam yaratması sevindirici bir olay. Bunun içinde okulumuz kurucusu Orhan Can’a da desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

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