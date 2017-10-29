Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi olağan kongresi Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü çok amaçlı salonunda gerçekleşti. Dün öğle saatlerinde yapılan kongreye Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcıları Orhan Kartal, Fahri Özdemir ve Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özdemir’in yanı sıra Kamu-Sen’e bağlı sendika şube başkanları ve sendika üyeleri katıldı. 109 delegeden 67’sinin oy kullandığı kongrede tek liste olarak seçime giren Selami Atay, Zekerya Kayıkçı, Fatih Sarıtaş, Ali Dinçer, Metin Saltan, Zeki Yeşilder ve Ruhi Ersoy’dan oluşan liste geçerli oyların tamamını almayı başardı. Yapılan seçim ile göreve devam edecek olan 7 kişilik yeni Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi yönetim kurulu Salı günü gerçekleştireceği toplantı ile kendi arasında yeni şube başkanını seçecek.
- BIST 107.884
- Altın 155,248
- Dolar 3,8021
- Euro 4,4052
- Bolu 12 °C
- İstanbul 15 °C
- Ankara 10 °C
- Bolu’da altı yıl görev yapmıştı
- Türk Diyanet Vakıf-Sen kongreye gitti
- 29 Ekim Bolu’da bir başka güzel
- 29 Ekim coşkuyla kutlandı
- “Gerçekten Atatürkçü bir dış politika izlenmelidir”
- Vosvos severler Cumhuriyeti kutladı
- Akıllı durakları reklam panosuna çevirdiler
- CHP’yi buluşturan nikah
- “Vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını tebrik eder”
- TÜRKİYE KAMU SEN BOLU ekibi olarak oradaydık. Atamızın huzurunda. CUMHURİYET BAYRAMI
- “Halkın Değil Sermaye Ve Savaş Bütçesi!”
- “Tarifsiz gurur ve sevincini yaşıyoruz”
- CHP 29 Ekim’i coşkuyla kutladı
- Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet
- Üst yapı var alt yapı yok
Türk Diyanet Vakıf-Sen kongreye gitti
Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi 6. olağan genel toplantısı bugün yapıldı. Yapılan toplantıya delegeler, sendikaya üyeleri ve sendika genel merkezinden çok sayıda temsilci katıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bolu’da altı yıl görev yapmıştıUzun süredir tedavi gören Emekli Vali Yardımcılarımızdan İsmail Atasoy (71) Konya’da vefat etti. Atasoy 2006 ila 2012 yılları arasında Bolu’da vali yardımcılığı yapmış ve 2012 yılında yaş haddinden emekli olmuştu.
Türk Diyanet Vakıf-Sen kongreye gittiTürk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesi 6. olağan genel toplantısı bugün yapıldı. Yapılan toplantıya delegeler, sendikaya üyeleri ve sendika genel merkezinden çok sayıda temsilci katıldı.
29 Ekim Bolu’da bir başka güzelBolu trafiğe kapalı olan İzzet Baysal Caddesi’nde üniversiteli öğrenciler İzmir Marşı’nı söyleyip yürüyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar. Öğrencilerin bu anlamlı hareketi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.
29 Ekim coşkuyla kutlandı29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, olumsuz hava koşulları nedeni ile Karaçayır Kapalı Spor Salonu’nda kutlandı. Büyü bir coşku ile kutlanan bayramda, salonda bir öğrenci fenalaşırken, tören geçişinde askerler ayakta alkışlandı.
“Gerçekten Atatürkçü bir dış politika izlenmelidir”Atatürkçü Düşünce Derneği Bolu Şubesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 94’ncü yıl dönümü nedeni ile Ata yemeği düzenledi.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim