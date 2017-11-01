 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 112.743
  • Altın 156,539
  • Dolar 3,8181
  • Euro 4,4352
  • Bolu 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C

Türk Diyanet Vakıf – Sen’de görevler belli oldu

»
Türk Diyanet Vakıf – Sen’de görevler belli oldu
Türk Diyanet Vakıf – Sen Bolu Şubesi’nde görevlendirmeler yapılırken ve yönetim kuruluda belli oldu.

Haber: Erol Değirmenci

Türk Diyanet Vakıf – Sen Bolu Şubesi’nden görev değişimleri yapıldı. Görev değişimleri ile beraber vakfın yeni başkanı Metin Saltan olurken, yönetim kurulunda da farklı isimler yer aldı. Eski başkan şu sözlerle duyuru yaparken yeni başkana başarılar diledi; “Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şubesinde görev değişimi mutabakatla gerçekleşti.  Fedakârca yürütmekte olduğum Türk Diyanet Vakıf-Sen Bolu Şube Başkanlığını bugün itibariyle değerli yol arkadaşım Metin Saltan’a devrettim. Rabbim yardımcısı olsun. Bugüne kadar desteklerini esirgemeyen yönetim disiplin denetleme kurullarıma kıymetli üyelerime teşekkür ediyor yeni seçilen Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olarak şahsım ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma başarılar dilerim.”

Yönetim Kurulu ise şu şekilde sıralandı:

METİN SALTAN - ŞUBE BAŞKANI

SELAMİ ATAY - ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI

RUHİ ERDOY - MALİ İŞLERDEN SORUMLU BŞK YRD

FATİH SARITAŞ - TEŞKİLATLARDAN SORUMLU BŞK YRD

ZEKİ YEŞİLLER - MEVZUAT VE TOPLU GÖRÜŞME BŞK YRD

ALİ DİNCER - BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BŞK YRD

ZEKERİYA KAYIKCI - EĞİTİM VE SOSYAL İŞLERDEN SORUMLU BŞK YRD

page-004.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni toptancı halinde sona gelindi01 Kasım 2017 Çarşamba 12:15
  • Genel Merkez 11 Kasım’da açılıyor01 Kasım 2017 Çarşamba 12:07
  • Bütçe Görüşmeleri başladı01 Kasım 2017 Çarşamba 11:27
  • 168 Fidan İmam Hatip Ortaokulu’nda can buldu01 Kasım 2017 Çarşamba 11:22
  • “Spekülasyonlar yapılmaktadır”01 Kasım 2017 Çarşamba 11:18
  • Iraklı sürücüye trafik cezası01 Kasım 2017 Çarşamba 10:21
  • Otogaz da zamlardan nasibini aldı01 Kasım 2017 Çarşamba 10:12
  • Holdinge şafakta FETÖ baskını01 Kasım 2017 Çarşamba 09:24
  • -3 derece geliyor01 Kasım 2017 Çarşamba 09:20
  • Özcan o sözler için konuştu01 Kasım 2017 Çarşamba 00:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim