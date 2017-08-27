Türk tarihinin en şanlı zaferi

MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, Malazgirt Zaferi için bir mesaj yayınladı.

Haber: Gökhan Aksoy

Evcil mesajda; “Malazgirt’teki ve Başkomutanlık meydan muharebesindeki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan’ı ve M. Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyorum” dedi.

Evcil, Malazgirt Zaferi için şu açıklamada bulundu; Ağustos ayı milletçe elde ettiğimiz zaferlerimizin, tarihe yön vermiş başarılarımızın ve göğsümüzü kabartan kahramanlıklarımızın yaşandığı ve ortaya çıktığı bir zamanı işaret etmektedir. Bilindiği üzere bunlardan birisi de son yurdumuzu bize kazandıran Malazgirt Meydan Muharebesi’dir. Hürmet ve hayranlıkla andığımız ecdadımız, Sultan Alparslan liderliğinde 26 Ağustos 1071 Cuma günü, Bizans’a pençesini geçirmiş ve Anadolu’ya vatan mührünü vurmuştur.

Bu kutlu galibiyetin gerisinde hiç şüphesiz, Buharalı Ebu Cafer Muhammed’in manevi desteği, yapılan fedakârlıklar, çekilen çileler, sınırları iyi çizilmiş milli stratejiler, feda edilen faziletli ömürler belirleyici ve tayin edici bir özellik göstermiştir. Malazgirt Zaferi, sonuçları itibariyle Türk tarihinin en mübarek, en şanlı ve en görkemli zaferlerinden birisi olarak tarihe nam bırakmış ve hepimizin gururu haline gelmiştir. Her yanı bir cennet köşesi olan aziz vatanımız gözlerini 946 yıl önce açmış, hasretle beklediği sevdalılarıyla böylelikle tanışmış ve de kaderimiz olarak maddi ve manevi servetimiz olmuştur. Yaklaşık 9,5 asırdır altında kefensiz yatan şehitlerimizle, üstünde bulunan bin bir güzellikle bu topraklar şeref tacımız, inmeyecek bayrağımız ve devrolunmayacak hazinemiz olarak gönüllerde yücelmiştir.

Unutulmamalıdır ki; Biz; ayırmak ve bölmek için bu toprakları vatanlaştırmadık. Biz; dağıtmak ve parçalamak için bu toprakları yurt tutmadık. Hepsinden de önemlisi biz bu mukaddes topraklarda emanetçi, kiracı, gelip geçici, konargöçer olmadık, olmayacağız. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde söylemek lazımdır ki, millet olarak can verdik, bedel ödedik ve üzerinde yaşadığımız her karış yeri destansı mücadelemizle vatanlaştırdık. 946 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans’ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğimizi, fırsat vermeyeceğimizi herkesin bilmesinde sonsuz yararlar olacaktır.

Yine Başkomutanlık meydan muharebesi ve Malazgirt zaferi ile aynı güne gelmesi asırlar sonra Türk Tarihi ve talihinin bağımsızlık mücadelesinin eşsiz bir örneğidir. 26 Ağustos 1922 akşamı Mustafa Kemal yanında Fevzi Çakmak ve İsmet İnönü paşalarla beraber, Afyon Kocatepe'de ki yerini aldı ve sabah ezan sesiyle taarruz emrini verdi. 30 Ağustos 1922 tarihine kadar 4 gün süren çetin bir savaş yapıldı. Bu safhaya " Başkomutanlık Meydan Muharebesi" adı verildi. Savaşın sonunda Türk ordusu büyük bir zafer kazandı.

Malazgirt’teki ve Başkomutanlık meydan muharebesindeki şanlı muzafferiyetin yıldönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan’ı ve M.Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun.