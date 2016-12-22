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Türkan Saylan Kütüphanesi’ne bilgisayar hibe edildi

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Türkan Saylan Kütüphanesi’ne bilgisayar hibe edildi
Mengen Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Türkan Saylan Kütüphanesine ‘’Herkes için Kütüphane’’ projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi tarafından 5 adet bilgisayar ve 5 adet webcam hibe edildi.

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Öğrenciler araştırmalarını ve ödevlerini sıcak kütüphane ortamında yeni Bilgisayarlar sayesinde hızlı bir şekilde yapma imkanı sunulacak. Türkan Saylan kütüphanesi’nde araştırmalarını yapan öğrencilere Belediye Başkanı Turhan BULUT ziyarette bulundu. Mengen Belediye  Başkanı’nın  ziyaretinden çok mutlu olan öğrenciler kendilerine tanınan bu imkanlar için Mengen Belediye Başkanı’na ve Herkes için Kütüphane projesi kapsamında bilgisayarları hibe eden Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezine teşekkür ettiler.

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