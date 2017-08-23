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Türkcell’in Bolu’da yeni ve dijital yüzü

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Türkcell’in Bolu’da yeni ve dijital yüzü
Bolu’da İzzet Baysal Caddesi üzerinde açılan Erdem İletişim, ilimizde Türkcell’in yeni ve dijital yüzü olmaya hazırlanıyor.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İlimiz İzzet Baysal Caddesi Kardelen Meydanı bölgesinde açılan Erdem İletişim beğeni kazanıyor. Kullandığı ileri teknoloji ve kaliteli mağazacılık anlayışı ile hizmete başladı. Bolululara zaman kaybettiren kağıt işlemleri yerine hızlı dijital ortamlarda hizmet verirken, kaliteli ürünlerle vatandaşlara konforlu ve üst düzey mağazacılık hizmeti sunuyor.

Erdem İletişim’in mağazaları hakkında yaptığı basın açıklamasında ise; “Bolu’da yeni perakende dönüşüm projesiyle müşterilerine geleceğin alışveriş deneyimini bugünden sunmaya başlayan Erdem iletişim hayata geçirilen uygulamalar sayesinde müşteriler dijitalleşen mağazamızda hızlı, güvenli, rahat ve konforlu alışverişin keyfini sürebiliyor. Kağıdın tamamen ortadan kalktığı yeni nesil mağazamızda akıllı ekranlar sayesinde tüm işlemler saniyeler içerisinde dijital ortamda yapılabiliyor. Ürün, hizmet ve tarifeler hakkındaki bilgilere yine bu akıllı dijital ekranlardan kolayca erişilebiliyor. Geleceğin teknolojileriyle donatılan bu yeni mağazamızda müşteriler son teknolojik ürünleri Türkcell’in eşsiz hızıyla yerinde deneme imkânına sahip oluyor. Tamamen müşteri odaklı mağazacılık anlayışıyla şeffaflıktan ödün vermeden çözüm odaklı bir proje mağazası olarak yola çıktık. satış ve satış sonrası hizmet konusun da gerekse hizmet alma kısmında Bolu halkı yaşadığı bütün şikayetleri ve memnuniyetsizliği göz önünde bulundurarak öncülüğünü yaptığımız yeni nesil konsept mağazamız Bolu halkının beklentilerini ve ihtiyaçlarını Türkcell Erdem iletişim kalitesiyle memnuniyet ve çözüm odaklı mağazacılık devri başlamıştır. Eski düzen eski zihniyet ticarethane algısını artık prim yapmamalı. Bu vesileyle sizlerinde çıktığınız bu uzun yolculukta başarılı ve genç beyinlerin bolu halkı tarafından daima destek ve teveccüh ile karşılanmıştır. Kendini bu sektöre adamış vizyon sahibi genç dinamik kişilerden kurulan haftalık gazetenin bolumuza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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