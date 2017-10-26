Türkiye İYİ Olacak

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Aylardır kuruldu kurulacak denen parti 25 Ekimde nihayet gerekli evrakların İçişleri Bakanlığına teslim edilerek görkemli bir toplantıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Parti adını ilk duyduğum anda açıkçası yadırgadım. Bula bula bu adı mı buldular dedim kendi kendime. Ancak arkasındaki mesajı ve çalışmayı öğrenince üzerinde uzun süre çalışılmış olduğu anlaşıldı.

Çiçeği burnunda genel başkan Meral Akşener’i dinledim. Türkiye’nin meselelerine bakışı bir yana siyasi mücadeleye bir seviye getirmeye aday. Son zamanlarda bütün siyasilerin kendisini bir türlü kurtaramadığı, zaman zaman hakarete varan siyasi demeçleri seçmen tarafından tasvip görmüyor. Bu öngörü yerel siyasette de geçerli. İyi parti eğer siyasi mücadeleye olumlu bir üslup getirebilirse çok iş yapmış olur.

İyi parti ulusalda ve yerelde ilk günden eleştirilmeye başlandı.

Bunlardan biri, yerel bir gazetenin 200 kişilik kurucular kurulunda neden bir tek Bolu’lu olmadığıydı.

Yerinde bir soru. Benim de aklıma takıldı. Acaba unutuldu mu, yoksa başka sebepleri mi var?

Sıcağı sıcağına Bolu İl başkanı Sayın Mehmet Aydın’a sordum.

Başkan ne unutulma ne önemsememe ne de başka bir sebebi yok dedi. Kendisine sorulduğunu ve tercihini il başkanlığı yönünde kullandığını belirtti.

Aslında kurucu üyelerin çok da bir fonksiyonu yok. AKP nin kurucularını kaç kişi tanıyor? Ellerinde sihirli değnek yada olağanüstü yetkileri yok. Onlar da ilgili yasalara tabidir.

Partinin kamuoyuna tanıtımı yapıldı, herkes seçim toto oynar. İyi parti barajı aşamaz, iyi parti % 25 oy alır diye herkes gönlündeki oranı seslendirir.

Bunun en gerçekçi tahmini araştırılarak yapılabilir.

Bundan sonra iş bize düşüyor gibi.

İyi parti kamuoyunca yeterince duyulduktan sonra seçmene soralım.

Hem mahalli seçimler, hem parlamento seçimleri hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik bir araştırma kamuoyunun merakını giderecektir.

Ayrıca Saadet Partisi cephesinde de bir hareketlenme var. Geçtiğimiz hafta Bolu’ya gelen Sayın Fatih Erbakan’ın da tavrı merak ediliyor. Bunun da sorgulanmasında fayda var diye düşünüyorum.

Yerelde belediye başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz hakkında başarılı olup olmadığına dair telefon anketi yapıldı. Öyle sanıyorum ki başarısız sonuç çıktı. Çünkü bir türlü bitmek bilmeyen yol ve altyapı çalışmaları kendi taraftarlarını dahi bıktırdı.

İki yıla yakın su şebekesinin yenilenmesi için kazı yapıldı. O bitti derken kanalizasyon kazıları başladı. Tam bitti derken yol genişletme, kavşak ve çöp konteynırları için yapılan kazı çalışmaları halkı iyice bezdirdi.

Bir türlü koordineli çalışıp en az rahatsızlık vererek bir işi yapamıyoruz. Bu aynı zamanda kaynak, zaman ve emek israfına da sebep oluyor.

Bunları bir de biz soralım. Görelim bakalım halk ne düşünüyor?