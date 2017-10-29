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TÜRKİYE KAMU SEN BOLU ekibi olarak oradaydık. Atamızın huzurunda. CUMHURİYET BAYRAMI

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TÜRKİYE KAMU SEN BOLU ekibi olarak oradaydık. Atamızın huzurunda. CUMHURİYET BAYRAMI
​Türkiye Kamu Sen üyeleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk anıtına koştular ve terör lanet yağdırdılar.

Türk Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Hüsnü Yaman, 2017 yılında Cumhuriyetin İlanının 94. yılını kutluyor olacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesinden bu yana tam 94 yıl geçtiğini belirterek, şunları söyledi;

"İster PKK, ister IŞİD, isterse FETÖ olsun asla hiçbir hain emel; bu ülkeden nemalanamayacak, hayalini kurdukları iç savaşı, bölünmüşlüğü göremeyeceklerdir. Türk milleti onuru ve cesaretiyle her türlü illete göğüs geren bir millettir. Milli kurtuluş mücadelesinde yedi düvele karşı mücadele etmiş olan milletimiz, bu badireleri de atlatacak, terörün her türlüsünü alt edecektir.

Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyor, Büyük Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve dualarla anıyoruz. Türk milleti olarak bu değerli mirası sonsuza kadar yaşatacağımızı herkes bilmelidir."

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