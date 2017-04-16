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Türkiye ve Bolu “EVET” dedi

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Türkiye ve Bolu “EVET” dedi
Türkiye genelinde büyük bir çekişmeye sahne olan referandum Bolu’da ise tam tersi farka neden oldu.

Ajansların resmi olmayan sonuçlarına göre ilimizde Evet yüzde 62, Hayır ise yüzde 38’ler civarında seyretti. Bolu’da sandıktan büyük oranla Evet çıktı.

Aylardır Anayasa değişikliği için yapılan referandumdan Evet’mi ? Hayır’mı? çıkacak derken, beklenen sonuç ortaya çıktı. Türkiye genelinde çok az oy farkıyla sandıktan Evet oyu çıkarken, Bolu’da ise Evet oyları adeta ikiye katlandı. Bu referandum sonrası Demokrasi Meydanına kurulan TIR’dan Başbakan Binali Yıldırım’ın “Teşekkürler Türkiye” balkon konuşması canlı olarak yayınlandı. İlimizdeki kutlamalarda Ak Parti teşkilatı havai fişek gösterisi yaptı.

Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, yazılı bir açıklama yaparak; “"Türk Milleti olarak çok önemli dönüm noktalarından belki de birini yaşıyoruz. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun ki, bu ülkenin ve milletin kaderini etkileyecek, sadece Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin değil, gönül coğrafyamızın, hatta Müslüman dünyasının ve ümmetin kaderini etkileyecek önemli bir adımı oyladık” dedi.

Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay’da, toplanan kalabalığa yaptığı teşekkür konuşmasında; “Köroğlu’nun yiğit delikanlıları hepiniz Ak Parti davasına sahip çıktınız. Bu zafer yedi düvelin bir araya geldiği, yedi düvelin birleştiği karşınızda bizi yıkmak için çaba sarf ettiği bu günde sizler dediniz ki yedi düvel olmazsa sekiz düvel gelsin. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi topunuz gelin hepiniz gelin. Almanya’sı, Hollanda’sı, Belçika’sı, Fransa’sı, Amerika’sı, Pelsinvanya’daki köpekler hepsi birleşti. Hepsi milletin iradesi karşısında boyun eğdi” diye konuştu. Konuşmaların ardından Ak Partililer, şhir merkezinde araç konvoyu yaparak Evet zaferini taçlandırdılar.

 

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