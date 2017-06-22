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Türkiye’nin en iyi kamp yeri

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Türkiye’nin en iyi kamp yeri
Her sezon öncesi yaz kampında Bolu’ya yüzlerce futbol takımı getiren Fanatic Tour organizatörleri Ümit Demirtaş ve Sezgin Demir gazetemize özel açıklamada bulundular.

Özel Haber: Uğur BALABAN 

Demirtaş ve Demir “Bolu müthiş bir kamp yeri ancak futbol sahalarının ve tesislerin artması gerekiyor” dediler.

Yaptığımız özel röportajda ilimizde çok sayıda hazırlık maçı oynatan Fanatic Tour organizatörleri Demirtaş ve Demir, “Sahalar yetersiz, bazen otelcilik hizmetlerinin de daha iyi olması gerekiyor” şeklinde görüş bildirdiler. Belediyenin spor takımları için tesis yapımı konusunda avantaj sağlaması halinde Karaçayır’ın çok güzel bir kompleks olduğunu belirten yetkili isimler, “Geçen sene Bolu’da tam 328 hazırlık maçı oynattık. Temmuz’un ilk haftasında Bolu’da tüm oteller kamp yapmaya gelen takımlarla dolacak” şeklinde konuştular.

İşte dikkat çeken oteller

Fanatic Tour organizasyonu ile ilimize gelecek olan takımlar, Termal Otel, Koru Otel, Topuk Yaylası, Von Resort, Köroğlu ve Hilton by Hampton kampa girecek. Bunun yanı sıra diğer şehirlerde Kızılcahamam Çam Otel, Patalya, Nevşehir ve Afyon şehirlerinde de kamp organizasyonları devam ediyor.

Öyle takımlar geliyor ki…

Demirtaş ve Demir Bolu’ya gelen ve önümüzdeki haftalarda gelecek takımlar hakkında da ayrıntılı bilgiler verdiler. Buna göre Karabükspor, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor,Ankaragücü, Bandırmaspor gibi takımlar Termal Otel’de kampa girecek. Abant Von Resort Otelede Sancaktepe, Adanaspor, Simgayet (Azerbaycan), Erzurum BB, Sakarya, Fethiye ve Orhangazi’nin adresi Abant Von Resort olacak.  Topuk Yaylası’na G.Antep BB, Fenerbahçe, Al-Nasır (Katar), Colutari (Romanya), Juventus Bükreş (Romanya) takımları gelecek. İlimize gelecek takımlar arasında Zonguldakspor, Niğdespor, Keçiören Belediye, Buğsaş, Sivasspor, Gaziantepspor, Eyüp, Tuzla, Çatalca, Utaş Uşakspor, Afyon Afjetspor ve liglerde şampiyon olan tüm ekipler yer alıyor. Antalya ve Hacettepe Dorukkaya’ya gelecek takımlar arasında yer alıyor.

Antalya’da Masterler Turnuvası

Bolu ekibi Antalya Kremlin Grand’da yapılacak turnuvada ter dökecek.

 

 

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