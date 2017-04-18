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Turnuvada heyecan bitmiyor

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Turnuvada heyecan bitmiyor
Arçelik Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası’nda heyecan sürüyor. Turnuvada bu akşam 2 maç sporseverleri bekliyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nda gerçekleşen ve ailelerin büyük ilgi gösterdiği Dostluk Turnuvası’nda dün oynanan maçlarda dün oynanan maçlarda Tarım İl Müdürlüğü, Gazetecileri 25-18 ve 25-20’lik setlerle 2-0 yendi. Günün diğer maçında ise Barilla ile Özel İdare karşılaştı. Bu maçı ise Barilla 2-0 kazanan taraf oldu. Turnuvada bu akşam ise Emniyet-F Tipi Cezaevi, Doğa Koleji-T tipi Cezaevi maçları oynanacak. Turnuvada yarının maç programı ise şöyle:

19 Nisan Çarşamba

19.30: Orman Bölge Müdürlüğü-Belediye

20.30: Baro-Gençlik Hizmetleri Spor İl Md.

 

               

 

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