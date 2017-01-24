“Tutuklanmam aklımı başıma getirdi”

Bolu'da TEM otoyolunda yapılan uygulamada uyuşturucu maddeyle yakalanan ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanan M.G., bugün çıkarıldığı mahkemede tahliye edildi.

Tahliye kararı sonrasında M.G. mahkeme heyetine, “akıllanmama vesile olduğunuz için Allah sizden razı olsun” dedi.

Bolu’da geçtiğimiz yıl Şubat ayında TEM otoyolunda yapılan uygulamada Diyarbakır'dan İstanbul istikametine giden bir otobüste arama yapılmış, otobüsün bagaj kısmında bavul içinde uyuşturucu maddeler olduğu tespit edilmişti. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken bavulun sahibi olduğu tespit edilen M.G. otobüsten indirilerek gözaltına alınmıştı.

Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak" suçlamasıyla tutuklu yargılanan M.G.’nin bugün karar duruşması görüldü. Mahkemede son sözü sorulan M.G., “11 aydır tutukluyum. Bana verilen ceza aklımı başıma almama neden oldu. Sizden de Allah razı olsun. Bundan sonra kimsenin bir şeyini taşımam ve uyuşturucu maddenin yanından bile geçmem. Artık özgürlüğüme kavuşmak istiyorum” dedi.

M.G.’nin ifadesinin ardından karar için ara veren mahkeme heyeti, M.G.’nin salıverilmesine karar verdi.