U-13 Türkiye Şampiyonası 2.Kademe Başlıyor

2016 – 2017 sezonu U13 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları sonunda grup birincisi olan 20 takımın katılacağı müsabakalar başlıyor.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

2. kademe müsabakaları 6 takımlı Samsun ve Kayseri grup merkezlerinde 20 - 23 Haziran 2017 tarihlerinde ve 4’er takımlı Bolu ve Kütahya grup merkezlerinde 21 – 23 Haziran 2017 tarihlerinde oynanacak.

Karşılaşmalar sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayacak 4 takım finallere katılmaya hak kazanacak. Bolu grup merkezinde Bursa TSE Arabayatğıspor, Bursaspor, Sakarya Erenler Spor ve İstanbul’dan bir takım katılacak. 21.06.2017-23.06.2017 Tarihleri arasında ilimizde oynanacak olan U-13 Türkiye şampiyonası 2.etap grup müsabakaları kura çekimi 20 Haziran Salı günü Karaçayır Amatör evinde saat 16.00 da yapılacak.

Boluspor Kütahya’ya gidiyor

İlimizi temsil edecek olan Boluspor takımı aynı tarihlerde Kütahya grup merkezinde mücadele edecek olup Boluspor takımına bu müsabakalarda başarılar dileriz.