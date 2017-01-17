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U-21 yüzümüzü güldürdü

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U-21 yüzümüzü güldürdü
U – 21 Liginin 1. Ligi grubunun 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor mücadelesi yaşandı. 8 Eylül Suni Çimde oynanan mücadeleyi Boluspor, Oğuzhan (2), Emre, Doğukan ve Furkan’ın golleriyle 5-0 kazandı.

Haber: Gökhan Aksoy

Saha: 8 Eylül Suni Çim

Hakemler: Cihan Yurdagül, Sedef Aktan, İshak Demir, Gökhan Özdemir

Manisaspor takımı ilk 11: * Deniz Çörtlen, * Bayram Büstaç,  * Turhan Tunçer, * İlkay Gül, * Yunus Yılmaz, * Kemal Temel, * Orhun Cenan, * Ulaş Doğuş Kaya, * Alper Önal, * Batuhan Erdi Sünter, * Hasım Hamzaçebi

Boluspor takımı ilk 11: *** Sabri Can, ** Diyar Uykur, ** Mutlu Güler, *** Doğukan Sılacı, ** Muhammed Taşçı, ** Yaşar Kaan Tunçer, *** Emre Adiloğlu, *** Oğuzhan Çimen, ** Furkan Demir,** Burak Gümüş,** Erdoğan Atıcı

Goller: (dk 7) Oğuzhan Çimen, (dk 48) Emre Adiloğlu, (dk 57) Doğukan Sılacı,(dk 69) Furkan Demir, (dk 76) Oğuzhan Çimen ( Boluspor)

U – 21 Liginin 1. Ligi grubunun 17. haftasında Manisaspor ile Boluspor mücadelesi yaşandı. 8 Eylül Suni Çimde oynanan maçta iki takımda atak yaparak gol bulmaya çalıştılar. Maçın ilk golünü dakika 7’de Boluspor, Oğuzhan Çimenle buldu. Maçta durum 1-0. İlk yarıda Manisapor girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre arasına Boluspor’un 1-0 üstünlüğüyle girildi. İkinci yarıya etkili başlayan taraf Boluspor oldu. İkinci yarının hemen başında dakika 48’de Boluspor, Emre Adiloğlu ile farkı ikiye çıkaran golü buluyor ve durumu 2-0 yapıyor. Ataklarını iyice sıklaştıran Boluspor, dakika 57’de Doğukan Sılacı ile skoru 3-0 yapıyor. Farkı iyice aşan Boluspor, dakika 69’da Furkan Demir ile farkı dörte çıkarıyor. Maçta durum 4-0. Maçın sonucunu belirleyen gol dakika 76’da Oğuzhan Çimenden geliyor ve skor 5-0 oluyor. Oğuzkan Çimen böylelikle kendisini 2, takımının 5. Golünü atıyor. Maçta başka gol olmayınca maçı Boluspor 5-0 kazanıyor. Bu galibiyetle Boluspor puanını 34’ çıkarıyor ve averajla 2. Sırada yer alıyor. Manisaspor ise 13 puanla 17. sırada yer alıyor.

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