U14'ler güldü, 15'ler üzüldü!..

Akademi Ligi’nde Boluspor U14 ve U15 takımları Düzcespor ile karşılaştılar. U15 takımımız sahadan yenik ayrılırken U14 ise 3 puan almayı başardı.

Haber: Uğur Balaban

Düzcespor U15: 2 - Boluspor U15: 1

U15 Akademi takımlarından Düzcespor U15 takımı Boluspor U15 takımını ile Şıralık 2 nolu sahada konuk etti. Müsabakaya iki takımda kontrollü başlarken ilk dakikalar golsüz geçti. İlk yarının ortalarında Boluspor 1-0 öne geçmeyi başardı. 32.dakikada Düzcespor beraberlik golüne çok yaklaşmasına rağmen sonuç alamadı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre Boluspor U 15 takımının 1-0 galibiyeti ile bitti. İkinci yarıya Düzcespor U 15 takımı çok hızlı başlasa da son vuruşları yapamadı. Maçın sonlarında Düzcespor U 15 takımı sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonucunda durumu 1-1 yaptı. Golden sonra baskısına devan eden Düzcespor U 15 takımı maçın sonlarında bir gol daha atarak 2-1 öne geçti. Attığı peş peşe goller ile 2-1 galip duruma gelen Düzcespor maçın son saniyelerde kalesini gole kapatarak müsabakayı 2-1 kazandı.

Düzcespor U14: 1 - Boluspor U14: 3

Müsabakaya iki takımda hızlı başlamasına rağmen karşılıklı ataklarda gol sesi çıkmadı. Sessizliği bozan taraf ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle Boluspor oldu. Boluspor bu gol ile soyunma odasına 1-0 üstün gitmeyi başardı. İkinci yarıya Düzcespor atak başladığı anlarda bir penaltı kazandı penaltıyı gole çeviren Düzcespor U 14 durumu 1-1 yaptı. Maçın sonlarına doğru Boluspor’un sağ kanattan yaptığı ortaya Düzcespor oyuncusu çizgide müdahale ederken maçın yardımcı hakemi gol kararı verdi. Düzcespor U 14 oyuncularının yoğun itirazları sonuç vermeyince durum 2-1 oldu. Bu golün moral bozukluğu ile oyundan tamamen kopan Düzcespor U14 kalesinde bir gol daha görerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Boluspor bu sonuçla Düzce'den 3 puanla döndü.