  • BIST 77.169
  • Altın 127,858
  • Dolar 3,5040
  • Euro 3,6610
  • Bolu -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C

U14'ler güldü, 15'ler üzüldü!..

»
U14'ler güldü, 15'ler üzüldü!..
Akademi Ligi’nde Boluspor U14 ve U15 takımları Düzcespor ile karşılaştılar. U15 takımımız sahadan yenik ayrılırken U14 ise 3 puan almayı başardı.

Haber: Uğur Balaban

Düzcespor U15: 2 - Boluspor U15: 1

U15 Akademi takımlarından Düzcespor U15 takımı Boluspor U15 takımını ile Şıralık 2 nolu sahada konuk etti. Müsabakaya iki takımda kontrollü başlarken ilk dakikalar golsüz geçti. İlk yarının ortalarında Boluspor 1-0 öne geçmeyi başardı. 32.dakikada Düzcespor beraberlik golüne çok yaklaşmasına rağmen sonuç alamadı. İlk yarıda başka gol olmayınca devre Boluspor U 15 takımının 1-0 galibiyeti ile bitti. İkinci yarıya Düzcespor U 15 takımı çok hızlı başlasa da son vuruşları yapamadı. Maçın sonlarında Düzcespor U 15 takımı sol taraftan kullanılan serbest vuruş sonucunda durumu 1-1 yaptı. Golden sonra baskısına devan eden Düzcespor U 15 takımı maçın sonlarında bir gol daha atarak 2-1 öne geçti. Attığı peş peşe goller ile 2-1 galip duruma gelen Düzcespor maçın son saniyelerde kalesini gole kapatarak müsabakayı 2-1 kazandı.

Düzcespor U14: 1 - Boluspor U14: 3

Müsabakaya iki takımda hızlı başlamasına rağmen karşılıklı ataklarda gol sesi çıkmadı. Sessizliği bozan taraf ilk yarının son dakikalarında bulduğu golle Boluspor oldu. Boluspor bu gol ile soyunma odasına 1-0 üstün gitmeyi başardı. İkinci yarıya Düzcespor atak başladığı anlarda bir penaltı kazandı penaltıyı gole çeviren Düzcespor U 14 durumu 1-1 yaptı. Maçın sonlarına doğru Boluspor’un sağ kanattan yaptığı ortaya Düzcespor oyuncusu  çizgide müdahale ederken maçın yardımcı hakemi gol kararı verdi. Düzcespor U 14 oyuncularının yoğun itirazları sonuç vermeyince durum 2-1 oldu. Bu golün moral bozukluğu ile oyundan tamamen kopan Düzcespor U14 kalesinde bir gol daha görerek sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Boluspor bu sonuçla Düzce'den 3 puanla döndü.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Judocular Şehitleri unutmadı26 Aralık 2016 Pazartesi 09:00
  • Mersin İdmanyurdu hasreti noktaladı!26 Aralık 2016 Pazartesi 08:51
  • Urfa, Kılıç ile şaha kalktı!26 Aralık 2016 Pazartesi 07:53
  • Ümraniye'den seri sonu!26 Aralık 2016 Pazartesi 06:54
  • Alkışlar bayanlara25 Aralık 2016 Pazar 11:19
  • Çarıkcı "Daha iyi bir Boluspor”25 Aralık 2016 Pazar 11:17
  • Ya Mersin ya da Bolu25 Aralık 2016 Pazar 11:12
  • Sultanlar Yılın Son Maçında Galip! 3-125 Aralık 2016 Pazar 11:06
  • Hentbolde ezdik geçtik25 Aralık 2016 Pazar 11:00
  • Dev Adamlar Prova Yaptı! 81-6425 Aralık 2016 Pazar 10:57
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim