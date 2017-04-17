U15’ler güldürdü, U14’ler tekledi

Boluspor Coca Cola Akademi Lig Takımlarından U15 ekibi Zonguldak Kömürspor’u 5-0 yenerken, U14’ler ise rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

3.Bölge A Grubu 31.hafta mücadelelerinde Boluspor U15 ve U14 takımları Karaçayır’da Zonguldak Kömürspor’u konuk etti. Haftanın ilk maçında U14’le sahaya çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Konuk takım 63.dakikada Taha ile 1-0 öne geçti. Temsilcimiz bu gole 69.dakikada Tunahan’ın penaltısı ile cevap verdi. Bu gol maçın da skoru oldu: 1-1.

U15 çok farklı: 5-0

Boluspor U-15 takımı rakibini darmadağın etti. Temsilcimiz 7.dakikada Erdem Can ile öne geçti. 25.dakikada Nuri Umut farkı 2’ye çıkaran isim oldu: 2-0. Maçın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. Temsilcimiz 69.dakikada 3.golü Mert ile buldu: 3-0. 4.gol Muharrem Salih ile 78.dakikada geldi. Skoru belirleyen golü atan isim ise yine Mert oldu. Boluspor rakibini 5-0 yenmeyi başardı.