eryaman escort , ankara escort, ankara escort
  • BIST 108.953
  • Altın 144,354
  • Dolar 3,4810
  • Euro 4,1079
  • Bolu 14 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C

U21’ler Ümraniye’ye acımadı

»
U21’ler Ümraniye’ye acımadı
U 21 liginde grup lideri Boluspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Boluspor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Sezona evinde karşılaştığı Giresunspor’u 6-1’lik farklı bir skorla yenen Boluspor U-21 takımı, ikinci haftada Ümranispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.  Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede iki takımda ilk yarıda yakaladığı net fırsatlarda başarılı olamayınca golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Boluspor 62.dakikada gol perdesini açtı. Sol kanattan ceza sahasına giren Hakan Özkan zor pozisyonda çaprazdan topu filelere yollayarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra ev sahibi Ümraniyespor beraberlik golü ararken kalesinde ikinci golü gördü. 75.dakikada Talha Kelebek ceza sahası dışından mükemmel vuruşla topu filelere yollayarak takımını rahatlatan golü kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında kazandığı serbest vuruşu Mutlu Güler’le filelere yollayan Boluspor mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle 6 puana yükselen Boluspor liderliğini sürdürdü. Fatih Ateş’in talebeleri önümüzdeki hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü’nü misafir ederken, Ümraniyespor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

 

STAT :Ümraniye Tesisleri Çim Saha

HAKEMLER:Burak Kaplan – Agah Kaan Kuloğlu – İzet Erol / Ahmet Can

SAHA KOMSERİ :Sevgi Yalçın

ÜMRANİYESPOR :Berkkan, Abdulkadir, Cenk, Tarık, Recep, Ümit, Rıdvan, Mehmet, Fuat, Furkan, Kaan

YEDEKLER :Muhammet Ali, Tolga, Yunus Emre, Yusuf, Buğra, Mücahit, Halis

TEKNİK SORUMLU :Hasan Marangoz

BOLUSPOR :Efe, Oğuzhan, Hakan, Ferhat, Yasin, Mutlu, Kaan, Kutay, Emre, Talha, Şura

YEDEKLER :Hazım, Ufuk, Burak, Doğukan, Samet, Abdurrahman, Alperen

TEKNİK SORUMLU :Fatih Ateş

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğantepespor umut verdi23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:27
  • Boluspor Plakayı tutturdu22 Ağustos 2017 Salı 14:24
  • “Gereksiz top kayıpları bize çok pahalıya mal oldu”22 Ağustos 2017 Salı 14:19
  • Bolu Amatör ilk toplantısını gerçekleştirdi22 Ağustos 2017 Salı 14:15
  • Liglere İsim Sponsoru aranıyor22 Ağustos 2017 Salı 14:12
  • İl Özel İdareden Amatör’e büyük destek22 Ağustos 2017 Salı 14:03
  • TFF 1.LİG 2.HAFTA DEĞERLENDİRMESİ22 Ağustos 2017 Salı 14:01
  • 1 hata 3 puanı götürdü21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:04
  • Atlı Okçuluk festivale damga vurdu21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:49
  • Adapazarıspor-Bigaspor:1-121 Ağustos 2017 Pazartesi 15:48
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim