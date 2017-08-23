U21’ler Ümraniye’ye acımadı

U 21 liginde grup lideri Boluspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaştı. Karşılaşmayı Boluspor ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanarak zirvedeki yerini korudu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Sezona evinde karşılaştığı Giresunspor’u 6-1’lik farklı bir skorla yenen Boluspor U-21 takımı, ikinci haftada Ümranispor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Karşılıklı ataklarla başlayan mücadelede iki takımda ilk yarıda yakaladığı net fırsatlarda başarılı olamayınca golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıya daha hızlı başlayan Boluspor 62.dakikada gol perdesini açtı. Sol kanattan ceza sahasına giren Hakan Özkan zor pozisyonda çaprazdan topu filelere yollayarak takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra ev sahibi Ümraniyespor beraberlik golü ararken kalesinde ikinci golü gördü. 75.dakikada Talha Kelebek ceza sahası dışından mükemmel vuruşla topu filelere yollayarak takımını rahatlatan golü kaydetti. Mücadelenin uzatma dakikalarında kazandığı serbest vuruşu Mutlu Güler’le filelere yollayan Boluspor mücadeleyi 3-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu galibiyetle 6 puana yükselen Boluspor liderliğini sürdürdü. Fatih Ateş’in talebeleri önümüzdeki hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü’nü misafir ederken, Ümraniyespor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacak.

STAT :Ümraniye Tesisleri Çim Saha

HAKEMLER:Burak Kaplan – Agah Kaan Kuloğlu – İzet Erol / Ahmet Can

SAHA KOMSERİ :Sevgi Yalçın

ÜMRANİYESPOR :Berkkan, Abdulkadir, Cenk, Tarık, Recep, Ümit, Rıdvan, Mehmet, Fuat, Furkan, Kaan

YEDEKLER :Muhammet Ali, Tolga, Yunus Emre, Yusuf, Buğra, Mücahit, Halis

TEKNİK SORUMLU :Hasan Marangoz

BOLUSPOR :Efe, Oğuzhan, Hakan, Ferhat, Yasin, Mutlu, Kaan, Kutay, Emre, Talha, Şura

YEDEKLER :Hazım, Ufuk, Burak, Doğukan, Samet, Abdurrahman, Alperen

TEKNİK SORUMLU :Fatih Ateş