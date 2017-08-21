Üç İsim belirlenecek

Ak Parti Bolu İl Teşkilatı, Adil Esen’in Merkez İlçe Başkanlığından istifa etmesinin ardından bir ilk imza atıyor. İl Teşkilatı yeni Merkez İlçe Başkanını seçmek için parti içerisine sandık kuracak ve yeni isim teşkilatın oylarıyla belirlenecek.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Ak Parti Bölge Koordinatörü Hacı Turan ve İl Koordinatörü Hüseyin Devecioğlu’nun da katıldığı Ak Parti Teşkilat Başkanlarıyla hafta sonu yapılan toplantıda Merkez İlçe Başkanı Adil Esen’in istifası istendi. Esen’in, istifasını sosyal medya hesabından paylaştığı bir açıklama ile duyurmasının ardından yeni başkanın kim olacağı ise merak konusu oldu. Esen’den boşalan koltuğa kimin oturacağı noktasında çalışmalara hemen başlayan Ak Parti Bolu İl Teşkilatı bu noktada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

TEMAYÜL YOKLAMASI

Ak Parti Bolu İl Teşkilatı, parti içerisinde hiçbir teşkilatta görülmemiş bir ilke imza atarak, yeni merkez ilçe Başkanını belirlemek için parti binasına sandık kurulacak. Bu sandıkta İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri, İl ve Merkez İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Bolu Belediye ve İl Genel Meclisi Üyeleri oy kullanacak. Yapılacak sadık sayımı sonrasında en çok isimi çıkan 3 kişi Genel Merkeze gönderilecek. Genel Merkezde bu 3 kişi arasından birini yeni Merkez İlçe Başkanı olarak atayacak.

2 İSİM ÖNE ÇIKIYOR

Temayül yoklaması ile belirlenecek olan Yeni Başkan adayları arasında en önde Belediye Meclis üyesi ve İl Yönetim Kurulu üyesi olan Kazım Konak ile İl Teşkilat Başkanı ve Başkan Yardımcısı Mazhar Bozoğlu’nun ismi kulislerde konuşmaya başlandı. Yapılacak temayül yoklamasında Genel merkeze sunulacak olan üç ismin arasında Konak ve Bozoğlu’nun isimlerinin bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor