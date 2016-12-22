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“Ülkemiz üzerinde oyun oynanıyor”

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“Ülkemiz üzerinde oyun oynanıyor”
Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen terör saldırılarını ve Rus büyükelçisine düzenlenen suikastı kınayarak, “ülkemiz üzerinde tehlikeli bir oyun oynamak isteniyor” dedi

İstanbul ve Kayseri’de düzenlenen terör saldırıları ve Halep’te yapılan saldırılara karşı halkın seferber olmasını takdir ettiklerini ve en büyük ümitlerini bununla koruduklarını söyleyen Saadet Partisi Bolu İl Başkanı Veysel Çetinkaya, “son yapılan Rus Büyükelçiye saldırı ile ülke üzerinde tehlikeli oyunlar döndüğünü görüyoruz” dedi.

Çetinkaya açıklamasının devamında şu ifadelerde bulundu:

“Türkiye’de kaos, kargaşa ve korku ortamı oluşturmaya yönelik bu tür kirli oyunlar daha önce de sahnelenmiştir. Ancak milletimiz, sahip olduğu tarihi tecrübe ve sağduyu ile her zaman olduğu gibi bu karanlık oyunu yine bozacak, ülkemizi karıştırmaya yönelik bu provokatif girişimleri boşa çıkaracak güce sahiptir.

Rus Büyükelçisi’ne yapılan suikastin önemli bir zaman diliminde, zorlu bölgesel sorunların çözümlerinin konuşulduğu bir ortamda gerçekleştirilmiş olması manidardır. Bölgemizdeki barış çabalarını sabote etmeye yönelik bu provokasyona karşı verilecek en güzel cevap barış yönündeki kararlılığın daha güçlü bir şekilde sürdürülmesi olacaktır.”

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