“Ülkemiz ve tüm dünya için barış ve huzur dolu bir yıl temenni ediyorum”

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkiye’nin uluslararası destekli terör örgütlerine karşı verdiği kararlı mücadeleye dikkat çekerek, “Karanlık güçlere karşı çıktığımız bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz.

HABER: Ceylan BEYKOZ

Geride bıraktığımız 2016 yılının Türkiye ve dünya gündemi açısından üzücü olaylara sahne olduğunu hatırlatan Başkan Alaaddin Yılmaz, darbe girişimi, içte ve dışta terör örgütlerinin saldırıları, ekonomide oynanan uluslararası oyunlara rağmen Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dimdik ayakta durduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, mesajı şöyle:

“Türkiye içinde bulunduğu stratejik konum nedeniyle de tarih boyunca uluslararası oyunların hedefinde olmuştur. Ancak Türk Milleti bu oyunları bozarak her zaman ayakta kalmayı başarmış bir millettir. 2016 yılı yine bu senaryoların terör örgütleri kullanılarak sahneye konmak istendiği bir yıl oldu. Yüreğimizi burkan acı olaylar yaşadık. Yine uluslararası güçlerin maşası terör örgütleri birliğimize, dirliğimize kastederek ülkemizi bölmeye ve parçalamaya yeltendi. Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hain saldırılara ve teşebbüslere göğüs gerdi. Yeni yılı, şehitlerimizin acısı ve anaların gözyaşları ile karşılıyoruz. Biz, millet olmanın verdiği güç ve dirayetle birbirimize sarıldık, yaralarımızı sardık. 80 milyon tek yürek olduk, yaşadığımız her zorluğu kucaklaşarak aştık. Tüm bu süreçte dayanışmayı ve birlikteliği kendimize rehber edindik. Aziz Milletimiz tarih boyunca olduğu gibi, birlik ve beraberliğinden taviz vermeyen vakur duruşuyla tüm dünyayı kendine hayran bırakacak şekilde bu kirli oyunlara en anlamlı cevabı verdi, vermeye de devam ediyor.

Türkiye, tüm bu şer odaklarının her türlü oyununu bozarak, her şeye rağmen 2016 yılında dünyayı kıskandıracak yatırımlara da imza attı. Ekonomide, dış politikada ve demokratikleşmede gerçekleştirilen tarihi reformlarla 2023 hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yıldönümünde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer alacaktır. Buna inancımız tamdır. Bu yolda önümüze engel çıkarmak isteyenlere bir ve diri olarak cevabımızı vereceğiz. Karanlık güçlere karşı çıktığımız bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Yürüttüğümüz haklı mücadelemiz zaferle sonuçlanacak ve 2017 Türkiye’nin yılı olacak.

Yeni yıl umut demektir. 2017 yılına birlik ve beraberlik içinde umutla heyecanla ‘merhaba’ diyoruz. Biz, durmadan duraksamadan ‘Halka Hizmet, Hakk’a Hizmet’ anlayışı ile çalışmaya devam edeceğiz. Temennim, yeni yılın önceki yıllardan çok daha huzurlu ve bereketli geçmesidir. Bu yeni yılda da birlik içinde güçlü durmaya devam edeceğiz. Huzurumuzu, birliğimizi ve kardeşliğimizi kimse bozamayacaktır. Ülkemiz için çok daha fazla üretip, her alanda sayısız başarılara imza atacağız. Yeni yılın ülkemize ve tüm dünyaya barış, huzur ve bereket getirmesini Yüce Rabbimden niyaz eder, Aziz milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilerim.”