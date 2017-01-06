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Ülkü Ocaklarında yeni görevlendirme

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Ülkü Ocaklarında yeni görevlendirme
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bolu Şubesi Başkanı İsmail Akgül tarafından, şehrin tanınan esnaflarından Tolgahan Gülses’e Sosyal Faaliyetler Birim Başkanlığı görevi verildi.

 

Haber: Erol Değirmenci

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Bolu Şubesi’nde görevlendirmeler tüm hızı ile devam ediyor. Eğitim ve kültür çalışmalarına ağırlık veren Bolu Ülkü Ocakları, yaptığı çalışmaları Bolu halkına duyurabilmek için sosyal medyayı da olumlu bir şekilde kullanıyor.

Sosyal Medya’dan daha fazla yararlanmak isteyen Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, Şube’nin Sosyal Faaliyetler Birim Başkanlığı’na Tolgahan Gülses’in atandığını açıkladı. Bolu Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı “Ülkü Ocakları İl Başkanımızın takdirleriyle Bolu Ülkü Ocakları Sosyal Faaliyetler Birim Başkanlığına İlimizin değerli esnaflarından Tolgahan GÜLSES Başkanımız atanmış bulunmaktadır. Kendilerine bu kutlu görevde başarılar dileriz. Allah yar ve yardımcısı olsun.

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