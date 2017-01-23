Ümraniye yine kazandı: 1-0

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u 73. dakikada Beleck'in attığı golle 1-0 mağlup etti

Haber: Gökhan Aksoy

Geçen hafta saha zemini nedeniyle Balıkesirspor maçı ertelenen Ümraniyespor 18. hafta maçında Şanlıurfaspor'u konuk edecek. İlk yarı oynadığı son 6 maçta 16 puan çıkartan ev sahibi takım bu çıkışını ikinci yarıda da devam ettirmek istiyor. Son 5 maçında rakibi gibi kaybetmeyen ve 11 puan toplayan Şanlıurfaspor da deplasmanda kazanamama talihsizliğini sonlandırma amacında.

11'ler

Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Timur Temeltaş, Samet Asatekin, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Serdar Özbayraktar, Steve Beleck

Şanlıurfaspor: Sinan Ören, Berkay Değirmencioğlu, İzzet Yıldırım, Cemil Adıcan, Şaban Özel, Batuhan Artarslan, Abdulaziz Solmaz, Hüseyin Kala, Kağan Söylemezgiller, Fevzi Özkan, Batuhan Karadeniz