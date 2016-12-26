Ümraniye'den seri sonu!

Haber: Gökhan Aksoy
Stat: Bornova
Hakemler: Çağatay Şahan, Deniz Turgut, Kamil Çetin
Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Abdioğlu, Emre Kara, Sertaç Çam (Dk. 61 Erdoğan Yeşilyurt), Arif Morkaya, Umut Sözen, Abdulkadir Parmak, Kenan Karışık (Dk. 78 Serkan Göksu), Fatih Aktay (Dk. 64 Üstün Bilgi)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Mehmet Sedef, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Erol Yükseker, Timur Temeltaş, İbrahim Akdağ, Ömer Can Sokullu (Dk. 71 Tarık Tekdal), Emircan Altıntaş, Serdar Özbayraktar (Dk. 90 Mücahit Albayrak), A'Beka
Goller: Dk. 34 Serdar Özbayraktar (Ümraniyespor), Dk. 80 Arif Morkaya (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 81 Merthan Açıl (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Erol Yükseker, Dk. 37 Timur Temeltaş, Dk. 80 Burak Öğür, Dk. 90 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 53 Arif Morkaya, Dk. 64 Fatih Aktay, Dk. 76 Sinan Osmanoğlu, Dk. 90 Emre Kara (Altınordu)