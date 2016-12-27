Bolu Ticaret ve Sanayi Odası eski Meclis Başkanı, CHP’li Umut Oran, Cumhurbaşkanlığı görünümlü Başkanlık teklifine destek vermesinin ardından giderek artan biçimde CHP’yi eleştirmeye başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bu tavrının tesadüf olmadı

Umut Oran, “Devlet Bahçeli, Cumhuriyet’le Hesaplaşanların Safına Düştü. Başkanlık tartışmalarını yıllar boyunca doğru noktadan değerlendiren ve karşı duruş sergileyen Sayın Devlet Bahçeli’nin, tüm sözlerini yalanlayarak AKP’nin yanında saf tutması tesadüf değildir. Asla şüphe edilmemelidir ki Kuva-yi Milliye ruhuna sahip olan Türk Milleti, Cumhuriyet’le hesaplaşma hevesinde olanları da onların saflarına düşenleri de görmektedir. Millet; Habur’da, Oslo’da, Dolmabahçe’de teröristlerle iş tutanları unutmadığı gibi onlara destek verenleri de asla unutmayacaktır. İşbirlikçiler ve destekçileri bir gün mutlaka yüce Türk Milletine hesap verecektir” dedi.

TESADÜF DEĞİL

24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran konuyla ilgili olarak bugün yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Başkanlık tartışmalarını yıllar boyunca doğru noktadan değerlendiren ve karşı duruş sergileyen Sayın Devlet Bahçeli’nin, tüm sözlerini yalanlayarak AKP’nin yanında saf tutması tesadüf değildir.

MHP MUHALİFLERİ YÜZÜNDEN AKP’YE TESLİM OLDU

Her önemli dönemeçte AKP’nin önünü açmasından dolayı kendi tabanından uzaklaşan Bahçeli’ye duyulan tepki son seçimlerin ardından, Tüzük Kurultayı için toplanan imzalarla beraber, açık bir hesaplaşmaya dönüşmüştür. Sayın Bahçeli’nin, yükselen muhalif dip dalgaya karşı geliştirebildiği çözümse hukuksuzluğa başvurmak ve AKP’ye kayıtsız-şartsız teslim olmak olmuştur.

Sayın Bahçeli, her ne kadar kendince bahaneler ortaya koysa da AKP’nin Başkanlık Rejimine destek vermesinin tek gerekçesi: ”Muhaliflerine karşı hükümetin desteğini almak ve koltuğunu korumaktır.”

CHP AÇIKLAMALARI BUNUN İSPATI

Türkiye’nin kurucu değerlerini hiçe sayan, ülkenin her anlamda kamplaşmasına sebep olan ve milletin birliğini bozan bu tavır aynı zamanda Bahçeli’nin “Cumhuriyetle hesaplaşma derdinde olanlarla” aynı safa düştüğünün de göstergesidir. Son günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef alan açıklamalarında görülen artış da bunun ispatıdır, Sayın Bahçeli suçunu bastırma çabası içindedir.

AKP’NİN YARATTIĞI SORUNLARI MEŞRULAŞTIRIYOR

Ancak Sayın Bahçeli unutmamalıdır ki karanlık dönemlerden geçen milletlerin yöneticileri, sorunların sebebi olanlara destek vererek değil “doğrudan ve haktan” yana tavır alarak ülkelerine hizmet edebilirler. Türkiye de şu anda AKP’nin yarattığı sorunlar yumağıyla boğuşmaktadır. Bu noktada sorunların sebebi olanları meşrulaştırmak anlamına gelecek her destek; milletin birliğini ve devletin bekasını dinamitlemek anlamına gelecektir.

SON VE ANLAMSIZ ÇABALARI…

Hele hele işi bir adım daha ileri götürerek, konuyu ilk kurultayını Sivas Kongresiyle yapan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve onun vatanseverliği asla tartışılamayacak olan tabanına hakaret etmeye vardırmak tam anlamıyla “yanlışa saplanmak” demektir. Böyle bir tavır, delegelerin ezici çoğunluğunun imzasıyla “meşruiyeti tartışmalı hale gelmiş” bir siyasinin son ve anlamsız çabaları şeklinde yorumlanmalıdır.

MİLLET OSLO HABUR DESTEKÇİLERİNİ DE UNUTMAYACAK!

Asla şüphe edilmemelidir ki Kuva-yi Milliye ruhuna sahip olan Türk Milleti, Cumhuriyet’le hesaplaşma hevesinde olanları da onların saflarına düşenleri de görmektedir. Millet; Habur’da, Oslo’da, Dolmabahçe’de teröristlerle iş tutanları unutmadığı gibi onlara destek verenleri de asla unutmayacaktır. İşbirlikçiler ve destekçileri bir gün mutlaka yüce Türk Milletine hesap verecektir.