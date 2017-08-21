Üniversite akademisyen alacak

Bolu’nun en büyük değerlerinden olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, resmi gazetede yayımlanmasının ardından kadrosuna yeni akademisyenler katacak.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu’da FETÖ / PDY soruşturması kapsamında yapılan operasyonlarda Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinden 80’e yakın akademisyen meslekten ihraç edilerek uzaklaştırılmıştı. Operasyonlar neticesinde boş alan kadroların bir türlü doldurulamaması yüzünden, sene içerisinde Fakültelerde akademisyen sıkıntısını ortaya çıkartı. Akademisyen sıkıntısı çeken üniversite, bu yıl boşalan kadroları doldurmak için öğretim üyesi alacağını resmi gazetede yayımlanan ilan ile duyurdu. İlanda yer alan rakamlara göre üniversiteye 1 doçent, 16 yardımcı doçent öğretim üyesinin alımı gerçekleştirilecek. Başvurular, söz konusu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün için yapılacak.