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Üniversite yollarında yeni isimler

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Üniversite yollarında yeni isimler
Yılın ilk toplantısını yapan Bolu Belediye Meclisi'nde, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yollarında isim değişikliği yapıldı.

Haber: Erol Değirmenci

Bolu Belediye Meclisi'nde gündemin diğer bir maddesi olan Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin yollarında ki isim değişiklikleri onaylandı. Belediye meclisinin ilk gündem maddesi olan yollarda ki isim değişikliğinin sebebi ise sokak isimlerinin zaten Bolu'da olması. Benzer isimler verilemeyeceği için komisyondan dönen konu bu gün değişiklikler yapılarak bir kez daha oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu ise Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yeni sokak isimleri ise Mehmet Şemsettin Caddesi, Göl Sokak ve Spor Yolu Sokak olarak belirlendi.

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