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Üniversiteli Asena’lar tek yumruk

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Üniversiteli Asena’lar tek yumruk
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören birlik ve beraberliğin en güzel örneğini göstererek, tek yumruk olduklarını Bozkurt selamı vererek gösterdiler.

 

Bolu Ülkü Ocakları Bayanlar Birimi "Geçmişten Günümüze Türk Adı" konulu haftalık seminerlerini gerçekleştirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Asena teşkilatı seminer sonrası yaptıkları sohbette, öğrenim gördükleri fakültelerde öğrencilerin yaşadığı sorunlar ve ihtiyaç sahipleri için genel bir değerlendirme yaptılar.

 

MHP İl binasında gerçekleşen toplantı sonrası Üniversiteli Asena’lar Bozkurt selamı yaparak tek yumruk olduklarını gösterirken Ülkü Ocakları İl Başkanı İsmail Akgül şunları söyledi; “Bizlerin başını her daim dik eyleyen tüm teşkilatlarımıza teşekkür eder Yüce Allah'ın her daim yanında olmasını niyaz ederim. Allah yardımcınız olsun. Geleceğin teminatı olan Asenaların böylesine birlik ve beraberlik içerisinde olması bizleri çok mutlu etti. Bir ülkenin ilerlemesi güçlü kadınlarla olur ve bu güçte bizde var. Bizim Asenalarımız var” dedi.

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