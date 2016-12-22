Üniversitemiz Büyüyor

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Artık Bolu demek üniversite demek.

Ya da Bolu üniversite şehri demek.

Dünkü haberimizde de görüldüğü gibi, Abant İzzet Baysal Üniversitesinde toplam 31373 öğrenci var.

Bu rakam Türkiye’deki pek çok yerleşim merkezinin nüfusundan fazla.

Tabi bu kadar öğrenci olunca ki bunların hepsi de tüketici durumunda, herkesin aklına ekonomik durum geliyor.

Bu kadar öğrenci Bolu genelinde tüketimiyle katkı sağlıyor. Yeni bir işletme açacak olan girişimci müşterilerinin arasında ilk düşündüğü öğrenciler oluyor.

Girişimciler böyle düşünüyor da, potansiyel müşterileri hakkında yeterli bilgisi var mı?

Bir arkadaşın geçen hafta açtığı restoran türü işletmeye hayırlı olsun ziyaretine gittim. Ayaküstü olduğu için sorma fırsatım olmadı ama şunları sormak isterdim.

Hedef müşteri kitlen öncelikle kimler?

Ağırlıklı müşterilerin öğrencilerse fiyatlarını onlara göre belirledin mi?

Öğrencilere nasıl ulaşmayı planlıyorsun?

Öğrencilerin yüzde kaçına ulaşmayı düşünüyorsun?

Öğrencilerin ekonomik durumları ve harcama alışkanlıkları hakkında bilgin var mı? Gibi sorulara cevap verebiliyor musun diye sorardım.

Pek çok işletme açılırken öğrencileri hesaba katmak durumundadır. Sadece öğrencileri veya sadece belli gelir grubundaki müşterileri hedefleyen bir işletme çok da başarılı olamayabilir.

Öğrencilere hitabeden işletmeler genellikle kafe, restoran, eğlence mekânları ve yurtlar gibi iş yerleri. Diğer iş yerlerinin de potansiyel müşterileri arasında olmalarına rağmen bu saydıklarımın doğrudan müşterileridirler.

Bir işyeri açacak olsam şu bilgilere sahip olmak bana çok yardımcı olabilir.

Öğrencilerin önemli bir kısmı Gölköy kampüsünde kalıyorlar, bunlar ne sıklıkla merkeze geliyor?

Öğrencilerin aylık ortalama harcamaları ne kadar?

Öğrencilerin ailelerinin ekonomik durumları nasıl?

Öğrencilerin harcama alışkanlıkları neler, ihtiyaçlarını karşılama, dışarıda yemek yeme, diğer ihtiyaçlarını Bolu’dan ya da memleketlerinden karşılama düşünceleri gibi.

Bolu esnafına bakışları nasıl?

Bu ve bunun gibi sorulara verilecek bilimsel araştırma sonucu elde edilen cevaplar, işletmecileri yanlış yatırım maliyetinden de kurtaracaktır.

Son birkaç yıl Bolu’daki ticaret şekil değiştiriyor.

Artık ulusal ve uluslararası markalar büyük alışveriş merkezleri aracılığıyla Bolu’ya da geldiler. İzzet Baysal Caddesinin eski cazibesi yok. Özellikle markaların büyük kısmı 14 Burda ve Highway gibi alışveriş merkezlerine gittiler. Yine Özdilek mağazası önemli oranda müşteri çekiyor.

Bu açıdan baktığımızda Bolu esnafının gözde müşterisi öğrenciler olduğu görülüyor.

Mademki, ilimizde bir Üniversite var, yukarıdaki soruların cevaplarını da araştırarak vermelidir. Üniversiteler eğitimin yanında, bölgelerinin kalkınmasına da bilimsel anlamda katkı sunan eğitim kurumlarıdır.

Bu düşünceden hareketle yukarıda sorduğum sorular da dahil, öğrenciler üzerinde yapmayı düşündüğüm bir araştırmanın anket sorularını hazırladım.

Gerekli izinlerin alınmasından sonra uygulamayı düşünüyorum.

Sonuçlarının da yatırımcılara faydalı olacağını umuyorum.