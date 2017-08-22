Ürdün’e teşekkür ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un Komisyon Başkanlığı'nı yaptığı AİBPA Türk Komisyonu'nun çağrısı üzerine sınırları içindeki FETÖ okullarını kapatan Ürdün'e teşekkür etti.

Haber:BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, Komisyon Başkanı sıfatıyla heyetindeki milletvekilleri ile birlikte geçtiğimiz yıl Eylül ayında Ürdün'e yaptığı ziyarette, "FETÖ, Orta Doğu'yu kana bulayan IŞİD'den, Afrika'ya kan kusturan Boko Haram'dan farksız. FETÖ ve diğer bu terör örgütlerine karşı tüm dünya ülkeleri birlikte mücadele vermeli" diyerek, ülkede FETÖ'ye ait okulların ve ticari kuruluşların kapatılması talebinde bulunmuştu.

O dönem ki ziyaret sonrası, Ürdün hükümeti aldığı kararla milli irade mücadelesinde Türkiye'ye destek vererek, FETÖ'nün ülkedeki faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı.

MİLLETVEKİLİ ERCOŞKUN'DAN SONRA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA ÜRDÜN'E GİTTİ

Milletvekili Ercoşkun birbiri ardına Ürdün'e gerçekleştirdiği ziyaretler yanı sıra geçtiğimiz Şubat ayında TBMM'de kabul ettiği Ürdün Haşimi Krallığı Ankara Büyükelçisi Amjad Al Adaileh'a “Yüce milletimiz ve hükümetimiz adına Ürdün'e teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ürdün'ün Türkiye'nin milli irade mücadelesine ve teröre karşı yürüttüğü politikalara tam destek veren yaklaşımına bir teşekkür de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TÜRKİYE'YE YÖNELİK O DESTEĞE ÖZEL TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Ürdün, FETÖ iltisaklı tek okulu derhal kapatarak çalışanlarını da sınır dışı ederek, ülkemize bu mücadelede güzel bir destek vermiştir” dedi, yetkililere teşekkür etti.